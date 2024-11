Ernestina Sodi perdonó a Laura Zapata y le escribió una carta antes de morir: ‘Debemos estar en paz’

Después de su secuestro, Laura Zapata y Ernestina Sodi no volvieron a hablar, pero cada una trabajó en el perdón hacia la otra. (Foto: Especial El Financiero)

Ernestina Sodi murió el pasado 8 de noviembre, provocando que amigos y familiares de la escritora, incluida su hermana Thalía, escribieran mensajes de despedida y amor para ella a través de redes sociales, aunque hubo una persona en especial que no habló de ella: Laura Zapata.

¿La razón? Ernestina Sodi y Laura Zapata se distanciaron hace más de 20 años, después de que ambas fueron víctimas de un secuestro y lo que cada una hizo con su testimonio.

Durante este tiempo ninguna tuvo comunicación con la otra, pero sí hubo perdón de ambas antes de que la mamá de Camila Sodi falleciera, aunque no lo supieron porque no se volvieron a hablar.

Ernestina Sodi y Laura Zapata se distanciaron gracias al secuestro que sufrieron ambas en 2022. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Ernestina Sodi le escribió una carta a su hermana, Laura Zapata

Hace unos días se realizó el funeral de Ernestina Sodi, al que acudieron familiares y amigos cercanos de la escritora, como el locutor Fernando Isla Salvatori, con el que frecuentemente salía y platicaba.

Precisamente, en compañía de Isla Salvatori y la esposa de este fue que hace un mes aproximadamente, Ernestina escribió una carta en la que hablaba de perdón y sanación, en referencia a su relación con Laura Zapata.

“Estábamos en una hacienda (...) y nos metimos a la piscina y escuchábamos música italiana, y empezamos a meditar de cómo se pasa la vida tan rápido", inicia el relato del amigo de la escritora Ernestina Sodi en una entrevista con el programa Sale el Sol.

Mientras hablaban sobre las diferencias con sus hermanos (pues él admitió que vive lo mismo con uno de los suyos), se animaron a escribirles un mensaje, aunque nunca se envió.

“Jamás me habló mal de Laura (Zapata), se los puedo decir (…) de ni una persona, se los digo de corazón", agregó Fernando.

Ernestina Sodi nunca habló mal de nadie, señala un amigo cercano. (Cuarrtoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Dónde quedó la carta que Ernestina Sodi le escribió a Laura Zapata y qué decía?

Aunque ambos abrieron su corazón en ese momento y escribieron un mensaje para sus respectivos hermanos, dicho mensaje ‘quedó en el aire', pues se trataba de un WhatsApp que, al momento de descargarse sus celulares, se perdió.

“Pero palabras más, palabras menos (…) ‘debemos estar en paz, fueron circunstancias de la vida, te quiero’ y así de fácil", aseguró Isla Salvatori.

¿Por qué se distanciaron Ernestina Sodi y Laura Zapata?

Las hermanas de Thalía tenía muy buena relación hasta el 22 de septiembre de 2002, cuando ambas fueron víctimas de un secuestro por una organización criminal conocida como Los Tiras, que de acuerdo con la actriz, buscaban 5 millones de dólares que, querían, pagara Tommy Mottola, esposo de Thalía.

El ‘calvario’ para la familia Sodi Miranda duró alrededor de 45 días, entre lo ocurrido y la liberación de Ernestina Sodi, quien fue la última en salir del cautiverio en el que estaba. A Laura Zapata la dejaron ir a 18 días.

Esto marcó un antes y después en su relación familiar, que se fracturó permanentemente no solo por el secuestro en sí, sino por las versiones de cada una.

Ernestina Sodi escribió un libro titulado Líbranos del mal y lo publicó en 2005. En él, narra de manera detallada su experiencia traumática durante el secuestro.

Ernestina Sodi y Laura Zapata estaban distanciadas hace más de 20 años por el secuestro que vivieron juntas. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Entre las cosas que dijo, acusó a Laura Zapata de intervenir para que no la liberaran y estar coludida con los secuestradores para sacar provecho de sus hermanas. “‘Vamos a dejar ir a su amiga, ahora la ponemos en marcha y se va’. Mi hermana les contesta: – ¡No! Por favor, no la dejen ir; ella no es mi amiga, es mi hermana”, habría dicho.

Laura Zapata decidió hacer una obra de teatro para narrar lo que vivió en su secuestro, llamada Cautivas. Cuando se anunció el proyecto causó polémica y molestia no solo entre sus seguidores, también en la familia.

Incluso, habrían amenazado a Víctor Hugo Rascón Banda, escritor de la obra, con demandar si incluía nombres como el de Thalía o Tommy Mottola en el guion, pero igual los usó.

Laura Zapata hizo la obra de teatro 'Cautivas', que narra la forma en que vivió su secuestro acompañada de Ernestina Sodi. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

Laura Zapata y Ernestina Sodi hablaron de las polémicas sobre su secuestro antes de distanciarse (AUDIO)

Recientemente se dio a conocer un audio grabado por Gustavo Adolfo Infante en el que se enlazó con Ernestina Sodi y Laura Zapata, quienes años después de lo ocurrido hablaron sobre las polémicas que surgieron tras la publicación de Líbranos del mal, en 2005.

“Mi intención jamás fue que te lastimara o faltarte al respeto (…) de todo lo que yo hablé en el libro sacaron esto como un enfrentamiento y por eso yo te hablé pidiendo que nos uniéramos y que diéramos un cese al fuego, porque hemos sido víctimas, hemos estado muy lastimadas para que siga todavía una controversia de nuestras personas que no nos han dado tiempo a nosotros de sanar , dice Ernestina en el audio.

“Sí, pero yo creo que es un acto criminal quien dice que yo prohibí que tú salieras del secuestro, hermana. Es un acto criminal hacia mi persona que no lo voy a permitir (…) yo dije que tú eras mi hermana porque creo que eres mi hermana, ¿no? Pero que yo dije ‘no la dejen ir, es mi hermana’, y eso es una completa falsedad", respondió Laura Zapata.

En la conversación, Ernestina Sodi le pregunta a la actriz de La Usurpadora si leyó el libro, y pese a que Laura no lo hizo, siguió reprochándole lo que algunos medios de comunicación publicaron en su momento.

Incluso, Zapata le pidió una disculpa pública a Ernestina por lo que puso en su libro, pero Sodi Miranda dijo que no podía hacerlo porque lo que escribió en su libro sí pasó. No pudieron llegar a ningún acuerdo, y con esa llamada su relación terminó de fracturarse.