¿Qué pasó con Ernestina Sodi, hermana de Thalía? Esto sabemos de la hospitalización por 2 infartos

La salud de Ernestina Sodi, hermana de la cantante Thalía y la actriz Laura Zapata, ha sido motivo de especulaciones desde este 21 de octubre, ya que algunos reportes indican que está hospitalizada en la Ciudad de México, pero su familia no ha dicho información oficial.

Gustavo Adolfo Infante informó este lunes en De primera mano el estado de salud de la madre de la actriz Camila Sodi: “Estoy en posibilidades de confirmarles que desde el pasado viernes, una de las hermanas carnales de Thalía, Ernestina Sodi, había sido ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México”.

Thalía, Fedrerica, Gabriela y Ernestina. (Foto: Facebook Thalía).

La familia Sodi no ha hablado al respecto, este martes Thalía se limitó a publicar en Instagram una oración: “El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Mi Dios todopoderoso está en control. Te alabo, te exalto y te AMO Padre mío. Aquí vamos. En ti y para ti. En tus fuerzas no en las mías”.

La última publicación de Camila en Instagram es del pasado viernes, donde revela su presencia en Nueva York, Estados Unidos; en tanto, Laura Zapata ha estado comentando en X temas de política nacional.

Ernestina Sodi es mamá de Camila. (Foto: @camilasodi_).

¿Qué pasó con Ernestina Sodi?

Esta mañana, en el programa Despierta América se mencionó que Ernestina Sodi seguía en terapia intensiva tras sufrir dos infartos, ya que fue ingresada por uno y poco después tuvo una ruptura de la vena aorta que causó el segundo: “su estado de salud aún es reservado”.

La periodista Ana María Alvarado también comentó al respecto en su canal de YouTube: “Camila Sodi no está en México, me reportan, se puso muy mal, ya está regresando para estar con su mamá... Me dijeron que está grave, pero estable, la estabilizaron de sus signos vitales, están viendo las repercusiones”.

Yolanda Miranda Mange, mamá de Thalia, Ernestina, Federica, Gabriela y Laura Zapata. (Foto: Facebook / Thalía).

¿Quién es Ernestina Sodi?

Ernesto Sodi Pallares y Yolanda Miranda Mange tuvieron cuatro hijas: Ernestina, Gabriela, Federica, Miranda y Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida solo como ‘Thalía’. Ellas son medias hermanas de la actriz Laura Zapata, hija de Guillermo Zapata Pérez.

La familia Sodi se ha dedicado a la política, la academia y la industria del espectáculo desde hace varias generaciones, Ernestina ha sido escritora, periodista y modelo, tuvo a su única hija Camila Sodi con Fernand González de la Parra.