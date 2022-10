Laura Zapata aún tiene bloqueada a su hermana Thalía: ‘Yo le abrí la puerta de este medio’

Laura Zapata criticó el apoyo económico del gobierno de López Obrador a los mexicanos a través de sus becas, por lo que se metió en una polémica en donde Yolanda Andrade la llamó ‘mantenida’ a costas de su hermana Thalía, por lo que la actriz le pidió a la cantante que desmintiera públicamente la información, algo que no hizo.

Zapata afirmó que tiene bloqueada a la intérprete de ‘Arrasando’ de sus chats personales y de su teléfono por no apoyarla, además de revelar que fue ella quien la ayudó a entrar en la industria artística en el país.

“Nunca me ha mantenido. Cuando yo le abrí la puerta de este medio, yo ya era Laura Zapata, yo ya había hecho comedia musical, telenovela, ya había hecho muchísimas cosas”, contó a los medios a través del canal de Edén Dorantes.

La molestia de Laura Zapata con su hermana Thalía

La integrante de la dinastía Sodi, de 66 años, ya se había referido a Thalía cuando habló de la nula iniciativa que mantuvo con los gastos funerarios tras la muerte de su abuelita Eva Mange. Ahora, cree que la esposa de Tommy Mottola no tiene que apoyarla en ninguna decisión.

“Ella tiene una campaña con esta persona de ‘no a la violencia’ y es lo que ejerce. Yo le pedí que hiciera una nota de que ella no me mantiene. No lo hizo, pues está bien, media vuelta”, agregó sobre su postura.

Sin embargo, no quiso nombrar a Andrade, quien le pidió que se pusiera a trabajar luego del comentario que se calificó como clasista. “Yo no tuve ninguna diferencia, no voy a hablar de esta persona. Mis fans se encargaron de desvelarla, de decir quién es y de dónde viene. Nada más. Yo no tengo ningún pleito con nadie, nada más que pues no me dejo”.