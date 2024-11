Muere Song Jae Rim: ¿Quién era el actor coreano y qué sabemos de su fallecimiento?

Song Jae Rim murió a los 39 años, así lo confirmaron autoridades de Seúl, lugar donde se encontraba su apartamento, sitio donde localizaron su cuerpo, el actor surcoreano era reconocido por diferentes películas populares y series de televisión como My military valentine.

Est 12 de noviembre se informó del fallecimiento de un actor de Corea del Sur reconocido por su participación en diferentes proyectos cinematográficos.

Su muerte ocurrió luego de alrededor de 15 años de trayectoria en el medio artístico, pero, ¿qué fue lo que le pasó al famoso? Esto sabemos

Song Jae Rim se dedicó a hacer películas. (Foto: Instagram @jaelim_song)

¿Qué le pasó a Song Jae Rim?

Song Jae Rim fue encontrado en un inmueble en la zona de Seongdong, en Seúl, sitio que fue acordonado para una investigación policial acerca de su muerte.

De acuerdo con lo publicado por el medio Nación, el cuerpo del actor de Corea del Sur, fue localizado al lado de una carta de dos páginas presuntamente escrita por él, sin embargo, no compartieron nada del contenido de las hojas.

Relacionado con las causas de muerte del famoso, la policía descartó, por ahora, un acto violento, es decir, un asesinato del protagonista de series de televisión, pero se desconocen las razones de su muerte, pero continúa la investigación.

Relacionado con los ritos fúnebres del famoso, la familia de Song Jae Rim, según el mismo medio citado anteriormente, organizó un funeral en el Hospital St. Mary, en Seúl, ceremonia abierta al público con el propósito de darle el último adiós acompañados de sus fans el próximo 14 de noviembre, alrededor de las 12:00 horas del tiempo local.

Song Jae Rim murió a los 39 años (Foto: Instagram @jaelim_song)

¿Quién era Song Jae Rim, actor surcoreano que murió?

Song Jae Rim era un actor coreano quien nació en 1985, pero fue hasta los 24 años cuando su trayectoria artística despegó gracias a su participación en la película titulada Actresses, pero su mayor éxito fue tras integrarse al reparto de actores y actrices de k-drama (serie de televisión) llamada The moon embracing the sun, esto basado en lo dicho por La Nación.

Song Jae Rim tenía un gato que presumía en redes sociales. (Foto: Instagram @jaelim_song)

A partir de ese momento se integró a otras películas famosas y a otras series de televisión, entre ellas la cuarta temporada de We got married, así continuó su carrera actoral hasta el momento de su muerte, siendo uno de sus últimos proyectos se tituló My military valentine, el resto de sus trabajos histriónicos fueron los siguientes, según IMDB.