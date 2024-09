Laura Zapata recuerda mala experiencia con Adrián Marcelo: ‘A mi no me gustan esas bromas’

A más de dos semanas de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos, Laura Zapata compartió cómo fue su primer encuentro con el comediante regiomontano, quien ha generado una enorme polémica tras su participación en el programa de televisión.

La actriz comentó que su experiencia al conocer al integrante del podcast Hermanos de Leche, no fue agradable e incluso ella prefirió retirarse de la entrevista con Adrián Marcelo, ya que no quería seguir conversando con él.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre Adrián Marcelo?

La actriz fue entrevistada por el programa De Primera Mano, en donde compartió que ella desconocía toda la polémica de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México, sin embargo, dijo que sí llegó a conocer al comediante.

La protagonista de la telenovela Rosa Salvaje indicó que en aquel momento el comediante le solicitó una entrevista, por lo que ella aceptó, pero esta conversación no transcurrió como lo esperaba.

“De repente me encontré con que él me pedía que hiciera el baile de Thalía”, hermana de Laura Zapata, con quien la actriz no tiene una buena relación desde hace tres años.

Laura Zapata aseguró que Adrián Marcelo le pidió bailar como Thalía durante la entrevista, lo que a ella no le agradó. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Yo decía: ‘¿No pues para eso me invitaste, maestro?’”, agregó Zapata e indicó que para ella la conversación no tenía sentido, ya que otro invitado en la entrevista aseguró que Juan Gabriel seguía con vida.

“Él decía que estaba jugando, que estaba bromeando. A mí esas bromas no me gustan”, comentó, por lo que finalmente decidió retirarse de la entrevista sin que esta finalizara.

“Me levanté y me fui. Este señor, Adrián Marcelo, dijo: ‘no, es que está jugando’, pensaron que era broma y me persiguieron: ‘no, señora, regrese, por favor’ y yo: ‘no, cariño, no voy a regresar a este absurdo, no me presto para esto’”, recordó.

Adrián Marcelo publicó un video donde parodia La Casa de los Famosos México, a pesar de toda la polémica. (Foto: @adrianmarcelo10).

La actriz, quien también es hermana de Gabriela Sodi, compartió que esa situación generó polémica; sin embargo, dijo que le tiene sin cuidado y lamentó que las personas disfruten ver programas en donde se violenta y se ofende a otros.

“Es muy triste que el público, ahora lo que pide para ‘divertirse’ sea la ofensa, el deterioro, acabar con el que está enfrente de ti. Me da muchísima tristeza porque no creo que esta sociedad vaya a llegar a nada por ese camino”, comentó Laura Zapata.

Adrián Marcelo reaparece en redes sociales y anuncia su regreso

Adrián Marcelo reapareció en redes sociales, luego de toda la polémica en La Casa de los Famosos y las críticas que se generaron por sus actitudes en donde incluso intervino la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, debido a que señaló al comediante por violencia de género.

El famoso compartió un video titulado La vida después de la casa, en donde recreó diversas situaciones que se vivieron en el reality show de Rosa María Noguerón, como la polémica de los mangos de Mariana Echeverría.

También abordó otros momentos de La Casa de los Famosos, al pedirle disculpas a Shanik Berman a manera de broma, a pesar de haberse burlado de la muerte del hijo de la periodista y al señalar a Mario Bezares como el verdadero rival del programa de televisión.

Adrián Marcelo tomó todos los comentarios negativos a modo de broma y finalmente anunció que volvería a realizar su programa de YouTube llamado Radar, el cual se comenzará a emitir el 10 de octubre.

Esta noticia llega unos días después de que cancelaran los shows de Hermanos de Leche, en donde participan Adrián Marcelo y La Mole, en el Pepsi Center de la Ciudad de México y Jalisco, en donde no les permitieron presentarse por promover la violencia de género.