Laura Zapata exige justicia tras muerte de su abuela: ‘Estoy aquí para hacer cumplir la ley’

En junio de 2022 falleció la señora Eva Mange Márquez, abuela de Laura Zapata y Thalía, a los 104 años. En su momento, señalaron que tenía múltiples heridas que habrían causado su muerte, de la cual culparon directamente a la enfermera que la cuidaba en una casa de retiro.

Durante un encuentro con medios tras salir de una audiencia, la actriz señaló que Jessica ‘N’, quien fue enfermera de la señora Eva Mange durante su estancia en una casa de adultos mayores, le ofreció dinero a cambio de cerrar el caso, mismo que se abrió para una reclasificación del delito.

“Vamos a buscar una reclasificación del delito porque definitivamente no son lesiones. Estas lesiones llevaron a mi abuela a la muerte (…) reclasificación del delito por homicidio, porque realmente es lo que fue”, aseguró Zapata.

La señora Eva Mange Márquez falleció a los 104 años. (Cuartoscuro)

Incluso, la hermana de Thalía señaló que Jessica ‘N’, presunta responsable de la muerte de su abuela, le ofreció dinero a cambio de cerrar el caso, cosa a la cual ella se negó. Aproximadamente, la cifra ascendía a 80 mil pesos.

“Por la clasificación que tenía (el delito), que era de heridas de lesiones, le permiten a esta persona querer parar el juicio; quiere darme dinero. Yo no estoy aquí para que me dé dinero esta persona, yo estoy aquí para hacer cumplir la ley de alguna manera”, dijo.

Actualmente, la enfermera que Laura Zapata señala como culpable se encuentra bajo libertad condicional; está utilizando un brazalete que le impide moverse del lugar donde reside, aunque Zapata señala que debería estar en la cárcel.

Laura Zapata acusa a enfermera de cometer actos indebidos en habitación de su abuela

De igual forma, la villana de telenovelas señaló que su abuela, la señora Eva Mange, estaba presuntamente amenazada por su enfermera para que no hablara sobre los tratos que recibía o cosas que llegara a ver.

Laura Zapata aseguró que su abuela estaba amenazada por su enfermera. (Foto: Instagram / @laurazapataoficial)

“Yo creo que esta mujer la tenía amenazada, además de saber (…) que ella se metía con el padre de su hijo o hija (…) tenía relaciones sexuales en la habitación de mi abuela, o sea es una falta, tras otra falta, tras otra falta”, aseguró.

¿Laura Zapata tiene el apoyo de su hermana Thalía?

Durante la misma conversación con medios cuestionaron a Laura Zapata por su hermana Thalía y si la cantante la estaba apoyando con este proceso, que se abrió desde hace varios meses, lo cual negó rotundamente.

“No, definitivamente no (me apoya con la demanda). Yo hablé con ella, le dije: ‘Yo quiero demandar’. Me dijo: ‘No, pues yo no me quiero meter en eso’, entonces bueno, pero yo sí”, agregó Zapata.