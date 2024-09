Adrián Marcelo reacciona a su cancelación tras ‘La Casa de los Famosos’: ‘Una polémica más, una menos’

Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos México 2024 y se encontró con que sí hay mala publicidad: las polémicas por su participación en dicho programa trajo consigo una ola de cancelaciones; sin embargo, el influencer parece considerarlo gajes del oficio.

Desde su salida del reality show de Vix, el creador de contenido ha estado en boca de todos, pero no se presentó en las galas como el resto de los concursantes expulsados y se ha limitado a mandar breves mensajes en redes sociales, como hace unos días que publicó en Instagram un video donde se le observa tomar café en un campo: “El ajedrecista planeando su siguiente movimiento”.

Adrián Marcelo abandonó LCDLFM el 4 de septiembre.

O bien, Adrián Marcelo envió un mensaje a un chat de sus fans: “Vean mis ojeras, apenas estoy durmiendo de nuevo, pero ahí vamos, gracias en serio por apoyar la causa con sus palabras, videos, memes, votos, que estén muy bien, les mando un abrazo a todos”.

Así que después de varios anuncios de cancelación de shows de ‘Hermanos de Leche’, que hace al lado del comediante ‘La Mole’, escribió un mensaje en X:

“Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea. Nos vemos pronto en las calles… Por donde sea, pero conmigo. AM”.

Iván ‘La Mole’ Fematt también ha dedicado mensajes en días pasado al respecto en X: “Acuérdense que vivimos en un país donde no le exigimos al político, le exigimos al comediante, para cambiar rumbo de las cosas, te quiero mucho, México (...) cancelados por todos lados, ¿algún país primermundista para dejarnos trabajar?”.

Adrián Marcelo habló de su cancelación tras participar en LCDLF.

¿Por qué han cancelado los shows de Adrián Marcelo?

En los 45 días (casi siete semanas) que permaneció Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México, sus comentarios fueron considerados misóginos y en contra de la salud mental, incluso comenzaron a circular peticiones informales para que se le quitara su cédula profesional de psicólogo y tuvo que intervenir la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México.

“La SeMujeres exhorta a la producción a tomar las medidas necesarias y se posicione ante la no tolerancia a las conductas violentas como las presentadas en el programa La Casa de los Famosos México y eliminar la participación de personas que emitan estos mensajes u comportamientos de discriminación y desigualdad”, publicó dicha instancia el pasado 8 de agosto.

Su última pelea con la participante Gala Montes causó la salida masiva de patrocinadores como Rexona, Holanda, Unilever, Nutrioli, Nestlé, Knorr Suiza y Cklass (más tarde Didi) debido a que el contenido no comulgaba con sus valores.

La discusión con la actriz comenzó después de que le mostraron un fragmento donde él decía “una mujer menos qué maltratar”, luego de la salida de la influencer ‘Gomita’ del show.

El comediante de Monterrey tenía un show programado en Guadalajara que fue cancelado por el gobierno. (Foto: Especial)

Así que, pese a todo, Adrián Marcelo celebró el crecimiento de seguidores en sus redes, además de que La Mole promovió sus shows ‘Hermanos de leche’, que uno a uno han ido cancelando.

El 11 de septiembre, el gobierno de Zapopan, Jalisco, anunció que ya no se realizaría dicha presentación, se posicionaron “en contra del contenido que aliente o promueve la violencia contra las mujeres”, por lo cual suspendieron el show del 1 y 2 de noviembre en Teatro Galerías.

Días después, Pepsi Center WTC de la Ciudad de México canceló ‘Hermanos de leche’, previsto para el 30 de octubre: “Nuestro compromiso con la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas es inquebrantable (...) reafirmamos nuestro propósito y es siempre brindar una experiencia positiva y segura en todos los espectáculos del recinto”.

Adrián Marcelo Comunicado oficial del Pepsi Center sobre la cancelación del show de Adrián Marcelo. (Foto: Captura Redes sociales)