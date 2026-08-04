Mexicanos en la Leagues Cup 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de Liga MX vs. MLS?

La Leagues Cup 2026 comienza este martes con una jornada en la que seis equipos de la Liga MX entran en acción frente a rivales de la MLS.

Pachuca, Pumas, Atlas, FC Juárez, Atlante y Tigres buscarán iniciar con una victoria un torneo que otorga tres boletos a la próxima Concachampions, incluido un pase directo a los octavos de final para el campeón.

El certamen reúne a 36 equipos, 18 de cada liga, en un formato exclusivamente de enfrentamientos interligas durante la primera fase: Liga MX vs. MLS.

Cada club disputa tres partidos de rigor y no habrá empates: si el marcador termina igualado, el vencedor se definirá en penales. Solo los cuatro mejores equipos de cada liga avanzarán a la ronda eliminatoria.

Calendario de en la Leagues Cup 2026 HOY: Horarios y dónde ver EN VIVO partidos del 3 de agosto

Así es como se juega este martes 3 de agosto en el arranque de la Leagues Cup:

Pachuca vs. FC Cincinnati: Los Tuzos buscan reaccionar

Pachuca abre su participación con una visita al FC Cincinnati, en el primer enfrentamiento entre ambos clubes. El conjunto hidalguense llega después de un complicado inicio en el Apertura 2026 y confía en la experiencia del delantero Salomón Rondón para competir ante uno de los equipos más sólidos de la MLS.

El cuadro estadounidense intenta aprovechar la localía y el momento de jugadores como Evander, Pável Bucha y Kevin Denkey, mientras que los dirigidos por Benjamín Mora buscan sumar tres puntos que los acerquen a la siguiente fase.

Pumas vs. Charlotte FC: Keylor Navas encabeza el debut universitario

Pumas visita al Charlotte FC en un duelo inédito. El equipo universitario llega con impulso tras golear en la Liga MX y tendrá como una de sus principales figuras al portero Keylor Navas, quien puede ser determinante si el partido se define desde los once pasos.

Charlotte trata de hacer valer su condición de local y mantener su buen historial frente a equipos mexicanos. Para los auriazules será una oportunidad para confirmar el crecimiento del proyecto encabezado por Esteban ‘Tano’ Solari.

Atlas vs Columbus Crew: Los rojinegros estrenan proyecto internacional

Atlas enfrenta al Columbus Crew, campeón de la Leagues Cup en 2024, en el primer duelo oficial entre ambas instituciones. Los rojinegros, ahora dirigidos por Hernán Crespo, buscan dejar atrás la actuación de la edición anterior, en la que no consiguieron puntos.

El conjunto estadounidense llega con mayor experiencia en el torneo y con la ventaja de jugar en casa, aunque Atlas ha mostrado capacidad ofensiva en el arranque del Apertura y pretende sorprender en Ohio.

FC Juárez vs Minnesota United: Debut con poco margen de error

FC Juárez visita al Minnesota United con la necesidad de cambiar la dinámica tras un difícil inicio en la Liga MX. Los Bravos intentarán apoyarse en la velocidad de José Luis ‘Puma’ Rodríguez, la distribución de Monchu y la presencia ofensiva de Óscar Estupiñán.

Minnesota también atraviesa un momento irregular en la MLS, pero disputará sus tres partidos de la fase inicial como local, lo cual le podría ayudar.

Real Salt Lake vs Tigres: Los felinos inician una nueva etapa

Tigres afronta la competencia después de la salida de Guido Pizarro del banquillo y con Hernán Elizondo como entrenador interino. Los regiomontanos buscarán apoyarse en futbolistas como Juan Brunetta, Diego Lainez y el portero Nahuel Guzmán para iniciar con una victoria.

Real Salt Lake llega en mejor momento dentro de la MLS y tiene en Diego Luna una de sus principales amenazas ofensivas. El conjunto estadounidense registra una sólida actuación como local durante la temporada.

Vancouver Whitecaps vs. Atlante: Los Potros vuelven al escenario internacional

Atlante disputa su primer partido en la historia de la Leagues Cup apenas unas semanas después de regresar a la Liga MX. El equipo de Miguel Herrera llega motivado tras una victoria sobre Cruz Azul y busca mantener ese impulso en Canadá.

Del otro lado de la cancha está Vancouver Whitecaps, que pelea por la cima de la Conferencia Oeste y cuenta con figuras como Thomas Müller, Ryan Gauld y Brian White.

Con información de EFE.