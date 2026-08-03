Video revela cómo llegó bandera de las Malvinas a jugadores argentinos tras ganar a Inglaterra en el Mundial

El cartel de las Malvinas fue llevado al estadio por aficionados a la Selección de Argentina. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que el cartel de ‘Las Malvinas son argentinas’ fue lanzada desde las gradas hasta el terreno de juego en tras la victoria de Argentina a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026.

La grabación fue compartida por una aficionada argentina, quien aseguró que encontró las imágenes al revisar el material que registró durante el encuentro que se llevó a cabo el pasado 15 de julio. En el video se observa cómo la bandera cae sobre el césped mientras los futbolistas celebraban el pase a la gran final del Mundial 2026.

De acuerdo con las imágenes, el mediocampista Giovani Lo Celso recoge la pancarta, lee el mensaje y posteriormente la muestra hacia la tribuna acompañado por los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras celebran antes de dejarla extendida sobre el campo.

La grabación aclara el origen del cartel sobre las Malvinas, cuya aparición durante los festejos provocó una investigación de la FIFA en contra la selección de Argentina.

Canciller argentino defiende la acción de los jugadores

La exhibición de la bandera trascendió el ámbito deportivo y provocó reacciones en el plano político. El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la actuación de los futbolistas y sostuvo que no existe motivo para ofrecer disculpas por lo ocurrido.

“No tenemos nada de qué pedir disculpas. La bandera dice una verdad. No hay crisis diplomática con el Reino Unido. Tenemos una diferencia fundamental con respecto a la soberanía de las islas Malvinas”, declaró el funcionario.

Quirno también aseguró que el gesto de los jugadores fue completamente espontáneo, al explicar que la pancarta fue arrojada desde las gradas y posteriormente recogida por los integrantes de la selección de Argentina durante la celebración.

El argentino Giovani Lo Celso sostuvo una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" en el partido de semifinales del Mundial 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

FIFA abre un procedimiento disciplinario contra la AFA

Las declaraciones del canciller se produjeron después de que la FIFA confirmara la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por diversos hechos ocurridos durante el Mundial de 2026.

El organismo analiza posibles infracciones relacionadas con el uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al futbol, además de otros señalamientos contemplados en el Código Disciplinario, como mala conducta del equipo, actos de discriminación o racismo y posibles incumplimientos en materia de orden y seguridad durante los partidos.

A través de un comunicado, un portavoz de la FIFA explicó que el comité disciplinario independiente revisa los reportes oficiales del encuentro antes de determinar si corresponde aplicar alguna sanción.

“Como es procedimiento habitual, el comité disciplinario independiente de la FIFA está evaluando los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales basadas en el Código Disciplinario de la FIFA”.

No es la primera vez que una manifestación relacionada con el tema sobre las islas Malvinas genera polémica y psoibles sanciones. En 2014, la FIFA sancionó económicamente a la AFA con una multa cercana a los 27 mil dólares después de que la selección exhibiera una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso frente a Eslovenia.

Con información de EFE