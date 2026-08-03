Más de 2 mil transportistas y comerciantes de coco apoyan a Esthela Damián en Guerrero

Esthela Damián fue recibida con un desbordante afecto popular, con porras, matracas y mantas en La Venta y en la colonia Vacacional.

En una colorida jornada de fiesta popular, más de 2 mil transportistas y comerciantes de coco ubicados a un costado de la Carretera Nacional México-Acapulco, en La Venta, se volcaron en un masivo respaldo hacia Esthela Damián Peralta en el marco de la Defensa de la Soberanía Nacional.

A su llegada, la franja carretera se transformó en un carnaval de alegría y convicción, entre el sonar retumbante de los claxons de los automóviles, el estruendo festivo de las matracas y vistosas pancartas de apoyo. Esthela Damián fue recibida cálidamente por las mujeres emprendedoras del coco.

En un ambiente de sincera convivencia, la exconsejera jurídica caminó de la mano con la gente, degustó el tradicional coco fresco y escuchó atenta las inquietudes de quienes día con día sostienen la economía de sus hogares.

Mantas a lo largo del recorrido proclamaban el respaldo absoluto del comercio local y del gremio de transportistas a este movimiento, sumándose con entusiasmo a la serie de asambleas y encuentros ciudadanos que Damián Peralta ha consolidado en la entidad, priorizando la organización comunitaria, la soberanía y la justicia social.

Posteriormente, la ola de apoyo se trasladó a la colonia Vacacional de Acapulco, donde la aspirante encabezó una multitudinaria Asamblea Informativa en un recinto repleto que vibró con porras, mantas desplegadas y la firme determinación del pueblo organizado.

“No venimos a improvisar, venimos a dar certidumbre a nuestra tierra; Guerrero merece que construyamos su futuro escuchando a su gente y con la participación de quienes conocen de cerca las necesidades de cada comunidad. Guerrero se construye caminando sus calles, sintiendo el cariño de sus mujeres y hombres, y trabajando unidos por un estado con más bienestar, oportunidades y justicia social”, enfatizó emocionada Esthela Damián.