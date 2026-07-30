‘¡Chilpancingo está contigo!’: Más de 2 mil 500 personas respaldan a Esthela Damián en asamblea

En una demostración de músculo social y amor por la tierra que la vio nacer, Esthela Damián Peralta encabezó una histórica Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional ante más de 2 mil 500 personas.

El recinto quedó chico ante la marea de familias, jóvenes, trabajadores y liderazgos comunitarios que se unieron en una sola voz para gritar con fuerza y júbilo: “¡Chilpancingo está contigo!”, consolidando un respaldo libre y contundente en esta recta decisiva.

El ambiente festivo se transformó en una experiencia cargada de emoción y esperanza cuando Damián Peralta tomó la palabra para agradecer la respuesta libre, orgánica y apasionada de su gente.

Con la firmeza institucional y la calidez que la caracterizan, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal enfatizó que defender la soberanía es defender el derecho sagrado de las familias a vivir con dignidad, justicia y bienestar en cada rincón del estado.

Con el corazón en la mano y ante la mirada atenta de miles de simpatizantes, Esthela Damián dirigió un mensaje lleno de gratitud que cimbró a los presentes:

“Estar en mi casa, sentir el abrazo sincero de mi gente y escuchar sus voces me llena el alma de fuerza. Chilpancingo no se dobla ni se vende; la soberanía nacional no es un concepto lejano, es la fuerza de un pueblo libre que decide su propio destino. Aquí está la prueba viva de que cuando la esperanza se abraza con el corazón, no hay mentira ni obstáculo capaz de frenar el futuro de dignidad que juntos estamos construyendo”, aseveró entre aplausos y porras multitudinarias.

Durante su intervención, la aspirante resaltó que esta masiva respuesta ciudadana reafirma los principios fundamentales de la transformación, demostrando que la verdadera política se hace codo a codo con la ciudadanía y sin distinciones, uniendo sectores y construyendo puentes hacia el progreso colectivo

“La Cuarta Transformación se nutre del amor de la gente, de la convicción de no fallarle jamás al pueblo y del trabajo incansable por los que menos tienen. Estos miles de corazones latiendo al unísono son la respuesta clara de que Guerrero ya decidió caminar por el sendero de la unidad, la paz y la justicia social. Vamos a defender la soberanía con dignidad, porque con el apoyo de todas y todos ustedes, el Guerrero del Futuro ya es una realidad inalcanzable”, concluyó.

Con este inolvidable encuentro en la capital, Esthela Damián ratifica un liderazgo de amplio consenso, dejando una huella imborrable de cohesión social que reafirma que el pueblo organizado camina con paso firme hacia la consolidación del movimiento en todo el estado.