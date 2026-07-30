Rafa Márquez debuta con la Selección Nacional: ¿Cuándo es su primer partido y contra quién?

Rafael Márquez debutará como director técnico de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre. (Foto: Cuartoscuro)

Tras la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, comienza una nueva etapa con Rafael Márquez como director técnico del combinado nacional. El histórico exdefensa tomará las riendas del equipo luego de la salida de Javier Aguirre y afrontará sus primeros compromisos internacionales.

El debut de Rafa Márquez al frente del Tricolor será durante la Fecha FIFA de septiembre, cuando México dispute una serie de partidos amistosos en Estados Unidos frente a tres selecciones sudamericanas. Estos encuentros servirán para comenzar la construcción del nuevo proyecto y evaluar a los futbolistas que formarán parte del siguiente ciclo mundialista.

Además de estos compromisos de preparación, la Selección Mexicana regresará al país en noviembre para disputar los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27, torneo en el que aún espera conocer a su rival.

Partidos amistosos de la Selección Nacional: ¿Cuándo y contra quién son?

La primera concentración de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana incluirá tres encuentros amistosos en Estados Unidos frente a Colombia, Perú y Chile. Posteriormente, el Tricolor volverá a territorio mexicano para disputar un compromiso oficial correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.

Colombia, Perú y Chile serán las primeras pruebas del proceso encabezado por Rafael Márquez. Las tres selecciones cuentan con experiencia internacional y representan rivales de gran exigencia para un equipo mexicano que inicia un nuevo ciclo con el objetivo de consolidar una base competitiva rumbo al Mundial de 2030.

La Fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo marcará el inicio oficial de esta nueva etapa para el Tricolor. Los encuentros permitirán al cuerpo técnico observar variantes, definir una idea de juego y comenzar la integración del plantel que buscará mantener a México entre las selecciones protagonistas de la región.

Después de esta gira por Estados Unidos, la Selección Mexicana volverá a jugar en casa durante noviembre, cuando dispute los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27.

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