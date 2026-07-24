Liga MX se separa de la FMF: ¿Quién es Francisco Iturbide, nuevo presidente del torneo mexicano?

El nombramiento de Francisco Iturbide ocurre en medio de la reestructuración más relevante del futbol mexicano en los últimos años. [Fotografía. Liga MX/red social X]

Hay un nuevo mandamás en la Liga MX. El futbol mexicano tomará un nuevo rumbo en su dirigencia con el nombramiento de Francisco Iturbide como presidente, una designación que marca el inicio de una etapa con autonomía operativa y administrativa frente a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La decisión de separar la estructura de la Liga MX y la FMF se tomó en la Asamblea de Dueños previa al Mundial de 2026, donde los 18 clubes aprobaron una reestructuración que le da personalidad jurídica propia al campeonato mexicano.

Francisco Iturbide fue nombrado el viernes 24 de julio como presidente de la Liga MX tras la última asamblea de propietarios. Sustituye a Mikel Arriola, quien se mantendrá como comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y fue el rostro directivo del torneo desde diciembre de 2020.

¿Quién es Francisco Iturbide, el nuevo presidente de la Liga MX?

Francisco Iturbide construyó su carrera profesional dentro de la estructura del futbol mexicano. Antes de convertirse en directivo, también tuvo un paso como futbolista, ya que formó parte de las fuerzas básicas del Club América, donde jugó hasta la categoría Sub-20, y posteriormente militó con Alebrijes de Oaxaca.

Tras dejar las canchas, se incorporó a la administración de la Liga MX, donde durante más de una década desempeñó distintos cargos hasta convertirse en director general de Competiciones, Operaciones y Desarrollo.

Desde esa posición coordinó la organización de los calendarios, las competencias y diversos procesos operativos del futbol mexicano, además de representar recientemente a la Liga MX durante la presentación del balón oficial de la temporada 2026-2027.

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras su nombramiento fue la historia de crecimiento que vivió dentro de la organización.

Durante su mensaje como nuevo presidente, recordó que llegó a la Liga MX hace 11 años como becario y agradeció la confianza de los propietarios para asumir el cargo.

“Hace 11 años, como becario llegué a esta institución, convencido de que con trabajo, paciencia y dedicación se pueden alcanzar los sueños; el camino ha estado lleno de retos, aprendizajes, tristezas y alegrías que me permitieron crecer y desarrollarme dentro de esta gran institución. Es un honor y un orgullo representar a nuestra Liga”, expresó.

Francisco Iturbide buscará mejorar la competitividad y la visibilidad de la Liga MX. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué cambia con la separación entre la Liga MX y la FMF?

El nombramiento de Francisco Iturbide ocurre en medio de la reestructuración más relevante del futbol mexicano en los últimos años.

Con esta reforma, la Liga MX operará a través de una nueva asociación llamada Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C., que le otorga personalidad jurídica propia y autonomía administrativa frente a la Federación Mexicana de Futbol, aunque ambas seguirán dentro del mismo sistema federativo.

En este nuevo modelo, los 18 clubes tendrán voz y voto en la Asamblea de la Liga. Además, se crearán cuatro comités especializados: Deportivo, Comercial, de Ética y Buen Gobierno, y de Inversión y Certificación.

La reorganización busca mejorar la transparencia, agilizar la toma de decisiones y profesionalizar la gestión del futbol mexicano.

El nuevo presidente de la Liga MX deberá fortalecer la gobernanza del futbol mexicano, impulsar el crecimiento comercial de la competencia y coordinar el trabajo de los nuevos comités creados tras la reestructuración.

Entre los temas que seguirán sobre la mesa bajo la gestión de Francisco Iturbide están el futuro del ascenso y descenso —cuyo esquema desaparecerá para la temporada 2026-27—, el desarrollo de las competencias nacionales y la mejora del nivel de juego, la competitividad del torneo y el atractivo de la Liga MX tanto dentro como fuera de México.