Trump analiza arancel a México por brote de ‘diarrea explosiva’ por supuesta contaminación de lechugas

Brote de ciclosporiasis: Trump amenaza a México, pero análisis niegan contaminación en lechugas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera aplicar un “gran arancel” a México por el brote de ciclosporiasis, aunque las pruebas descartan la responsabilidad de la lechuga exportada desde el país.

“Lo que vamos a hacer es poner un gran arancel a México por la lechuga”, dijo Trump a medios de comunicación desde el Despacho Oval.

También insinuó la imposición de un arancel a Canadá por la contaminación del aire causada por el humo de los incendios forestales que permanecen activos desde hace al menos 15 días.

En Estados Unidos, al menos mil 947 personas resultaron infectadas por el parásito Cyclospora cayetanensis. Los pacientes informaron que consumieron alimentos en restaurantes de la cadena Taco Bell en los nueve estados donde se detectó el brote, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Falsos positivos y pruebas descartan contaminación en lechugas

La Secretaría de Salud de México informó el jueves 23 de julio que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la empresa Taylor Farms dieron resultados negativos.

Las autoridades sanitarias realizaron estudios a las lechugas y al agua utilizada en la planta mediante dos laboratorios distintos. Ambas pruebas resultaron negativas a la detección de Cyclospora cayetanensis.

Además, rechazaron la “presencia de coliformes fecales”, y reiteraron que se encontraban dentro de los parámetros fisicoquímicos, según las normas del país.

Las autoridades federales estadounidenses relacionan el brote con lechuga iceberg cultivada en Guanajuato y distribuida por la empresa Taylor Farms, con sede en California, a restaurantes como Taco Bell.

Aunque autoridades estatales de EU investigan fuentes distintas. En California del Norte, por ejemplo, los casos no estarían asociados con la cadena Taco Bell y analizan al cilantro y al perejil como posibles vías de transmisión.

México busca descartar cualquier posible origen de la ciclospora

El gobierno de México realiza un estudio epidemiológico para determinar si algún producto cultivado en el país estaría vinculado con el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana o que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos. Después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman. Y ahora otra vez están retomando esto”, dijo en la mañanera del 24 de julio.

Con información de EFE.