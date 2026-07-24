‘Esto es lo que hacen los amigos’: Mark Carney agradece a Sheinbaum por ayuda con incendios

Mark Carney, primer ministro de Canadá, agradeció a México por el apoyo ante los incendios forestales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su apoyo durante los fuertes incendios forestales que afectaron Ontario y otras zonas canadienses.

En una conferencia este jueves, Carney se tomó un momento para dar dicho agradecimiento a la mandataria mexicana.

“Voy a tomar esta oportunidad para agradecer a la presidenta Sheinbaum y al pueblo mexicano por enviar 200 bomberos para ayudarnos durante los incendios. Eso es lo que hacen los amigos cuando tienes una crisis por incendios”, apuntó.

Este año, Canadá ha tenido 815 incendios forestales, de los cuales 54 están activos hasta este viernes 24 de julio. 13 de los nuevos incendios ocurrieron este mismo día, según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC ).

El pasado 16 de julio, el primer ministro declaró que la situación de los incendios forestales se había agravado considerablemente en las últimas tres semanas. “Miles de personas se han visto obligadas a evacuar sus comunidades, sin saber si sus hogares sobrevivirán”, afirmó en un comunicado.

“Nuestro gobierno mantiene un contacto estrecho con sus socios provinciales, municipales e indígenas y está preparado para brindar cualquier apoyo adicional que sea necesario”.

¿Por qué el humo de los incendios forestales sigue pillando desprevenidas a las ciudades?

Las principales ciudades del medio oeste y el noreste de Estados Unidos, que la semana pasada quedaron cubiertas por una densa capa de humo procedente de los incendios forestales canadienses, apenas tuvieron aviso previo antes de que la peligrosa contaminación del aire obligara a millones de estadounidenses a quedarse en casa y paralizara eventos deportivos y conciertos.

Con el calentamiento global, los incendios forestales aumentan en frecuencia e intensidad. Sin embargo, los científicos afirman que su capacidad para predecir dónde y cómo se manifestará el humo resultante es limitada, lo que deja a las comunidades con poco tiempo para prepararse ante una mala calidad del aire.

“Esto es lo que dificulta que la gente comprenda los riesgos, porque no se pueden prever”, afirmó Joseph Allen, investigador de salud ambiental de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard. “Y parece que nos afecta a todos a la vez”.

Los científicos predicen el comportamiento del humo combinando observaciones satelitales de incendios forestales con pronósticos meteorológicos. Sin embargo, las imágenes satelitales solo proporcionan una instantánea de los datos, no una imagen continua de las condiciones, y no pueden penetrar la nubosidad ni el humo denso. Esto dificulta la recopilación de mediciones.

Con información de Bloomberg.