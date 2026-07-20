Usted disculpe, lechuga mexicana: EU aclara que vegetales de granja en Guanajuato dieron falso positivo

EU había ligado el origen de la bacteria detrás del brote de diarrea explosiva a un proveedor de México.

Que siempre no: La lechuga de una empresa mexicana no es la responsable del brote de diarrea explosiva en Estados Unidos, señaló la Agencia para la Administración y Control de Alimentos (FDA) este lunes 20 de julio.

La agencia indicó que el análisis de la lechuga originaria de Guanajuato dio un falso positivo al parásito Cyclospora.

“Durante el fin de semana, la FDA alertó a Taylor Farms de que una nueva muestra de lechuga rallada de Taylor Farms de México dio positivo para Cyclospora durante el examen de importación en la frontera sur. Esto resultó ser un falso positivo, y se alertó a Taylor Farms sobre el resultado de la prueba correctiva el domingo 19 de julio”, informó.

La agencia agregó que el rastreo del brote continúa sobre la lechuga iceberg rallada de las ubicaciones de Taylor Farms en el centro de México.

La FDA resaltó que la compañía mexicana retiró de forma voluntaria el lote del producto presuntamente infectado y que estaría detrás de los casos de diarre explosiva. La lechuga bajo análsis fue distribuida entre el 29 de junio y el 16 de julio a:

Alabama

Arkansas

Connecticut

Florida

Georgia

Iowa

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Massachusetts

Maryland

Michigan

Misuri

Misisipi

Carolina del Norte

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Virginia

Wisconsin

¿Cuántos casos de diarrea explosiva van en EU?

Con corte a la semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado mil 645 contagios del brote en 34 estados de EU tras realizar pruebas de laboratorio, mientras mantienen bajo investigación otros 5 mil 100 casos que aún deben ser analizados.

Michigan es el estado que concentra la mayor cantidad de infecciones y figura entre las cuatro entidades más afectadas.

Las autoridades reconocen que controlar el brote será una tarea compleja, ya que todavía no han identificado con certeza la fuente de exposición al parásito Cyclospora.

La investigación enfrenta obstáculos adicionales porque la enfermedad no se transmite entre personas, lo que dificulta seguir la cadena de contagios. Además, el periodo de incubación puede extenderse hasta 14 días, lo que complica relacionar los síntomas con el alimento o el agua consumidos.

También influye que las pruebas de genotipificación empleadas por los CDC para rastrear el origen del parásito son más lentas y ofrecen menor precisión que las utilizadas para identificar brotes causados por bacterias.

En 2024, Taylor Farms retiró algunos lotes de cebolla amarilla producidos en una planta de Chicago tras un brote mortal de E. coli relacionado con algunas hamburguesas de McDonald’s que enfermó a más de 100 personas en 14 estados.

En ese momento, McDonald’s informó que dejó de abastecerse de cebollas de la planta donde fueron procesadas y de la granja donde fueron cultivadas. La cadena de comida rápida también suspendió temporalmente la venta de sus hamburguesas Quarter Pounder.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

En particular, las evacuaciones frecuentes. Otros síntomas comunes incluyen pérdida del apetito, pérdida de peso, cólicos o dolor abdominal, distensión abdominal, aumento de gases, náuseas y fatiga.

También pueden presentarse vómito, dolores musculares, dolor de cabeza y fiebre. Si la enfermedad no recibe tratamiento, puede provocar deshidratación y complicaciones graves que requieran mayor atención médica.

Con información de Bloomberg