Las generaciones y la información política

Algo está sucediendo en la manera en que las personas de distintos grupos de edad reciben la información política en estos días.

Las personas de mayor edad, que hoy agrupan a quienes tienen más de 45 años, pertenecientes a la generación X y Baby Boomers, afirman estar más enterados de noticias de tipo político que las personas más jóvenes, particularmente la llamada generación Z, que es la que más utiliza las redes sociales.

La encuesta nacional de El Financiero realizada en agosto incluyó un par de preguntas sobre noticias de coyuntura: si se enteraron de las listas de periodistas comentadas en una de las conferencias matutinas de la presidenta casi a mediados del mes, y si se enteraron de la noticia de que Estados Unidos había retirado la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.

Las respuestas, publicadas y comentadas en la edición del lunes pasado junto con la aprobación y evaluaciones de gobierno, muestran unas diferencias tan marcadas por edad que invitan a la reflexión sobre cómo las generaciones están recibiendo y procesando la información política.

De la noticia de las listas de periodistas presentada en la mañanera por la consejera jurídica se enteró 48 por ciento de las personas de 46 años o más, 37 por ciento de personas entre 30 y 45 años, y apenas 27 por ciento de quienes tienen entre 18 y 29 años. La diferencia en la proporción de personas que se enteraron de esa noticia en particular es de 21 puntos, considerando los grupos de mayor edad y de menor edad.

Esa diferencia resulta todavía más amplia en el caso de la noticia de la visa de López Beltrán, de la cual se enteró 59 por ciento de las personas mayores de 45 años, 48 por ciento de las de 30 a 45, y apenas 20 por ciento de las que tienen entre 18 y 30 años. La diferencia en este caso es de 39 puntos porcentuales.

En ambos casos se observa un mismo fenómeno: las personas de mayor edad se enteraron de estas noticias de carácter político en mucha mayor proporción que las de menor edad.

Eso no quiere decir que el mismo fenómeno se observe en otro tipo de noticias; seguramente hay temáticas y contenidos de los cuales las personas más jóvenes están mucho más enteradas.

Pero sí llama la atención que, con todo y que las generaciones más jóvenes, las llamadas generaciones digitales, reciben principalmente la información a través de las redes sociales y sus algoritmos, este tipo de noticias políticas tengan tan relativamente poco alcance.

De hecho, la propia encuesta revela resultados mixtos en la proporción de personas que se enteró de esas noticias según el uso de redes sociales: los usuarios de Facebook y de Tik Tok se enteraron ligeramente en mayor proporción del asunto de la lista de periodistas que los no usuarios, pero los usuarios de X, Instagram y YouTube se enteraron significativamente menos que los no usuarios de esas plataformas.

La edad, más que el uso de las redes sociales, es lo que parece incidir más claramente en estar al tanto de las noticias de coyuntura política.

Pero antes de que vaya usted a juzgar a las juventudes de hoy por desinformadas de la política, permítame agregar un dato que la encuesta ofrece y que da una tonalidad distinta al asunto: más allá del grado de información, de estar enterado o no, la postura u opinión que se expresa también difiere por edades.

Al preguntar si creen que la lista de periodistas es “Un esfuerzo válido para señalar críticas o noticias falsas” o “Una acción intimidatoria que atenta contra la libertad de expresión”, la mayoría de los mayores de 30 años (Boomers, GenX y Millennials) opina que es un esfuerzo válido, mientras que la mayoría de los menores de 30 años (GenZ) considera que es un atentado contra la libertad de expresión.

Quizás los jóvenes estén menos enterados, pero su opinión o actitud es de salvaguarda a las libertades, según muestra esta pregunta específica.

Habrá qué seguir explorando estas diferencias generacionales en información y opinión con otros asuntos políticos que surjan.