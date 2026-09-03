Liberan al productor Luis de Llano tras 24 horas: Unos veinte policías lo ‘sacan’ del ‘Torito’ (VIDEO)

Luis de Llano fue puesto en libertad este 3 de septiembre, poco después de las seis de la tarde. (Foto: Cuartoscuro.com).

El productor Luis de Llano fue liberado este jueves 3 de septiembre, luego de permanecer detenido durante casi 24 horas en la Ciudad de México por dos órdenes de arresto relacionadas con el incumplimiento de una sentencia en el proceso civil que perdió contra Sasha Sokol.

De Llano ingresó a las 18:13 horas de ayer, miércoles 2 de septiembre, al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando de la Ciudad de México y salió a las 18:07 horas de este jueves, por lo que estuvo oficialmente sin gozar de su libertad durante 23 horas con 54 minutos.

La detención derivó de dos medidas de apremio de 15 horas cada una, relacionadas con la negativa del productor a presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sokol y a publicar la síntesis de la sentencia, que tuvo incluso una resolución de la SCJN.

Detuvieron a Luis de Llano por incumplimiento en caso por sentencia en caso con Sasha Sokol (Foto: Cuartoscuro).

Su abogado había presentado un amparo contra el arresto y cuestionó la legalidad de la medida. De Llano salió del centro de detención antes de completar las 30 horas que contemplaban inicialmente ambas órdenes.

“El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida, eso es todo lo que puedo comentar por el momento”, expresó ante la prensa en el lugar tras la aprehensión.

Afuera del ‘Torito’, una gran cantidad de reporteros esperaban por su salida. Luis de Llano salió encapsulado por unos 20 elementos de la policía de la SSC, subió a un vehículo rojo que lo esperaba con su hijo y su abogado a bordo y abandonó el lugar. El productor no hizo declaraciones a la prensa pese a la insistencia de los medios presentes.

¿Por qué arrestaron a Luis de Llano?

Tras varios años de litigio, en junio de 2025 la SCJN falló en favor de Sasha Sokol por daño moral tras hablar en el programa de Yordi Rosado sobre la relación que tuvo con la cantante cuando ella era menor de edad.

Como consecuencia, Luis de Llano tendría que ofrecer una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar sobre le exTimbiriche, tomar un curso de prevención sobre conductas sexuales y pagar una indemnización, que Sokol adelantó que donaría a una fundación que ayuda a víctimas de violencia sexual.

En junio pasado, Sasha se quejó públicamente de que Luis de Llano no había cumplido su sentencia. “Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Solo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”, expresó la cantante.

Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de buscar mantenerse impune pese a la sentencia de la SCJN. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En agosto, Luis de Llano explicó que no había emitido la disculpa pública por un recurso legal. “Esa disculpa es una vez un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición”, explicó.

El 2 de septiembre, Luis de Llano fue detenido con dos órdenes de arresto por 15 horas, según informó el equipo de relaciones públicas de Sasha Sokol y ratificaron en redes sociales las autoridades. El Financiero buscó a un vocero de Sokol para obtener más comentarios. La cantante no se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales.