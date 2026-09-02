Muere Carla Jeffery, actriz de ‘iCarly’ y ‘Zombies’, a los 33 años

Carla Jeffery, actriz estadounidense conocida por interpretar a Bree en la saga de Disney Zombies y que apareció en la serie iCarly, murió ayer a los 33 años, según informó su agencia de representación este miércoles a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Alexanders Talent Management, agencia que representó a Jeffery durante más de 20 años, confirmó el fallecimiento de la intérprete estadounidense, del que no se ha revelado la causa ni el lugar, además, pidieron respeto para la familia y personas cercanas a la actriz.

‘Era familia’: Esto dijo su representante sobre la muerte de Carla Jeffery

Carla Alexander, representante de la actriz, recordó que Jeffery formaba parte de su agencia de representación desde que ella tenía 12 años. En el mensaje, recordó su trayectoria desde que era una niña hasta su desarrollo como actriz.

La agencia describió a Jeffery como una mujer talentosa, alegre y cercana, y destacó la importancia que tuvo para el equipo durante más de dos décadas.

“Carla era más que una clienta; era familia”, señaló Alexander en el comunicado.

Colegas también se manifestaron. Milo Manheim, quien interpreta a Zed en las películas de la saga Zombies, compartió un mensaje para recordar a su compañera. Chandler Kinney, quien participó en Zombies 2 y Zombies 3, también expresó su tristeza por el fallecimiento.

¿Quién era Carla Jeffery, actriz recordada por ‘Zombies’?

Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y comenzó su carrera como actriz a los 12 años con una participación en la película Phat Girlz, donde interpretó a la versión infantil del personaje de Mo’Nique.

Con el paso de los años apareció en producciones de televisión como Curb Your Enthusiasm, Southland, iCarly, Good Luck Charlie y Shake It Up. También tuvo participaciones en Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend, Uncle Buck, Suburgatory y American Vandal.

Uno de sus primeros papeles recurrentes fue el de Keysha Black en Curb Your Enthusiasm, personaje que interpretó en 10 episodios de las temporadas seis y siete, entre 2006 y 2008.

La actriz alcanzó mayor reconocimiento con Bree, una porrista de Seabrook High School y amiga cercana de Addison, personaje interpretado por Meg Donnelly, en la franquicia Zombies.

Jeffery debutó como Bree en la película de 2018 y regresó para Zombies 2, estrenada en 2020, y Zombies 3, de 2022. También prestó su voz al personaje en Zombies: The Re-Animated Series, producción animada de Disney Channel estrenada en 2024.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Jeffery participó como Bree en videos musicales relacionados con la franquicia, incluidos los correspondientes a las canciones “Flesh & Bone” y “Fired Up”.

Zombies 3 representó su última participación en acción real dentro de la franquicia. Jeffery no regresó para Zombies 4: Dawn of the Vampires, estrenada en 2025, y tampoco fue anunciada entre el elenco de Zombies 5: Secrets of the Sea.

Su último crédito como intérprete correspondió a un episodio de 2025 de la serie de audio Asanté.

Jeffery también era hermana gemela del actor Carlon Jeffery, conocido por su participación en la serie de Disney Channel A.N.T. Farm.