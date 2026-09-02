Maru Campos explica ausencia en informe de Sheinbaum: ‘Uno sabe cuando una invitación es por compromiso’

Maru Campos declaró que sintió que la invitación al Informe de Gobierno era por compromiso.

Una de las ausentes en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum fue Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quien fue la única mandataria que no asistió y explicó sus razones.

“Al respecto les digo que uno sabe bien cuándo la invitación es por compromiso y cuándo por consideración”, explicó Maru Campos sobre su ausencia.

La funcionaria recordó las acusaciones en su contra, luego de la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua, mismos que fallecieron en abril tras descubrir un narcolaboratorio.

Agregó que, luego de esa ofensiva “por cumplir responsabilidades”, ella no se podía dar por invitada por consideración.

‘Mi presencia iba a resultar incómoda’, señala Maru Campos

La gobernadora panista aseguró que decidió no ir al Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum como actor de prudencia de consideración a la propia mandataria, así que atendió su agenda en el estado.

“A muchos mi presencia iba a resultar incómoda”, declaró Maru Campos.

Pese a su ausencia, aclaró que está dispuesta a colaborar con el Gobierno Federal, “por el bien de los chihuahuenses”.

Además, acusó que son tiempos de polarización sembrada desde el poder, así que “no podemos esperar actos auténticamente republicanos. Y yo no me represento a mí, sino a los chihuahuenses”.

En los últimos meses, Maru Campos ha criticado a Morena y al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En junio pasado, pidió que el Gobierno Federal entregue a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con acusaciones de EU por presuntos nexos con el narco, tema que fue calificado como “propaganda” por Claudia Sheinbaum.

En agosto, criticó el retiro de la visa a ‘Andy’ López Beltrán, y sugirió que desde la 4T “jugaron con fuego y se quemaron”.

Con ello, justificó el retiro de visas a funcionarios presuntamente relacionados con el crimen organizado, y aseguró que la visa americana no es un derecho, sino un privilegio.

Con información de Quadratín.