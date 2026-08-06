‘Defendamos la prensa libre’: Maru Campos acusa a la 4T de engañar con protección de audiencias

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante su intervención en el evento “Soluciones para México”, realizado en el Pepsi Center como parte del relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN). (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib).

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó la propuesta impulsada por el Gobierno federal en materia de derechos de las audiencias y aseguró que representa un intento de censura al otorgar al Ejecutivo la facultad de determinar qué información es verdadera o falsa.

Durante un pronunciamiento a través de sus redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que, aunque la iniciativa se presenta como un mecanismo para proteger a las audiencias, en realidad permitiría que una comisión dependiente del Poder Ejecutivo decida qué contenidos pueden difundirse y qué medios podrían ser sancionados.

“Desde Chihuahua los exhorto, alcemos la voz, no permitamos que avance este proyecto autoritario del Gobierno Federal. Defendamos la prensa libre, defendamos la libertad de expresión, defendamos el presente y el futuro de todo México”, pidió la mandataria.

Campos señaló que la integración del órgano encargado de aplicar la reforma dependería directamente de la Presidencia de la República, pues sus integrantes serían propuestos por la titular del Ejecutivo.

Maru Campos acusa a la 4T de fomentar polarización

La gobernadora aseguró que, durante los últimos años, el poder ha polarizado al país y ha descalificado a quienes critican al gobierno, por lo que consideró preocupante que ahora también pretenda definir la diferencia entre información, opinión y desinformación.

“Llevamos ya 8 años en los que el poder ha polarizado al país, en los que etiquetan como traidor a la patria a quien piensa distinto, en los que hay una conferencia diaria dedicada a señalar como mentirosos a los que critican al gobierno. Y ahora ellos van a decidir qué es información y qué es opinión, ¿es en serio", cuestionó la mandataria estatal.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

Maru Campos subrayó que la no se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira sino garantizando que muchas voces puedan expresarse aunque incomode.

“En un país donde ser periodista sigue siendo una de las profesiones más peligrosas del mundo, donde decenas de periodistas han lamentablemente sido asesinados durante los gobiernos de Morena, la respuesta del Estado no puede ser más control sobre lo que se dice. La respuesta tiene que ser más libertad, más protección y más justicia”, finalizó.