Feminicidio de la periodista Roxana Guzmán: Congreso de Veracruz aprueba desafuero del alcalde de Ixhuatlán

Raúl González no acudió al Congreso durante la votación para definir su desafuero.

El Congreso de Veracruz aprobó el desfuero a Raúl González, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, señalado de presuntamente ordenar el feminicidio de la periodista Roxana Guzmán.

Con 40 votos a favor y 8 en contra, el Congreso local logró la declaración de procedencia contra el edil, luego de que la Comisión Instructora determinara que existen elementos suficientes para el desafuero solicitado por la Fiscalía General de Veracruz.

Tras esta resolución, Raúl González pierde la inmunidad constitucional, a la espera de que se compruebe su relación con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, que el pasado 2 de junio grabó cómo sujetos ingresaron de manera violenta a su vivienda, para que su cuerpo sin vida fuera hallado semanas después. Por los hechos hay ocho personas detenidas.

Raúl González no se presentó al Congreso este miércoles 5 de agosto para posicionarse respecto a la decisión de los diputados locales durante la sesión extraordinaria.

En su lugar fueron sus abogados, Izaskum Moreno Navarro y Julio César Rosas Salazar, que sostuvieron que el alcalde no tiene intenciones de evadir la justicia y que se enfrentará al proceso legal, aunque reconocieron que no se han comunicado con él en las últimas horas.

Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, reiteró que no les corresponde determinar la culpabilidad de los alcaldes, sino permitir que se sigan los procesos legales en su contra.

Con esta resolución, la Fiscalía de Veracruz podrá solicitar una orden de aprehensión contra Raúl González por el feminicidio de Roxana Guzmán.

Doble desafuero en Veracruz: Alcalde de Úrsulo Galván se queda sin inmunidad

El Congreso de Veracruz también avaló el desafuero a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Montero, a quien se le señala por el caso de desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez.

También con 40 votos a favor y 8 en contra, los diputados resolvieron la declaración de procedencia de Bertín Bravo Montero, quien acudió antes de la votación al Congreso y declaró que era inocente.

Sin embargo, tras la votación de los diputados para quitarle el fuero, abandonó el Congreso.

Con información de Quadratín.