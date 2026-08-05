Detienen a presunto implicado en robo con violencia a Karely Ruiz: ‘Se hará justicia’, dice la influencer

Karely Ruiz fue víctima de un robo con violencia en su casa en Nuevo León. (Foto: Cuartoscuro/IG @karelyruiz)

Uno de los presuntos responsables del robo con violencia a la casa de la influencer Karely Ruiz fue detenido por autoridades de Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

El fiscal Javier Flores explicó que la captura se logró gracias a las pruebas periciales recabadas durante la investigación.

“Sobre el asunto de la influencer de San Nicolás, ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”, declaró el funcionario.

Tras darse a conocer la detención, Karely Ruiz reaccionó a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde compartió un breve mensaje: “Se hará justicia, y la verdad saldrá a la luz”.

La influencer Karely Ruíz fue víctima de un presunto asalto con violencia junto a su pareja en su domicilio en el municipio de San Nicolas. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Fiscalía de Nuevo León recupera objetos robados a Karely Ruiz

Las autoridades de Nuevo León explicaron que las investigaciones sobre el asalto con violencia contra Karely Ruiz continúan para dar con todos los implicados.

Por el momento se mantiene discreción sobre la identidad, detalles sobre el lugar, hora y circunstancias de la captura, así como posibles antecedentes del presunto implicado que detuvieron, pero se informó que fueron recuperados algunos de los objetos sustraídos de la vivienda de la influencer.

“Se recuperó una parte del monto, son 20 mil pesos en efectivo y 200 mil más en joyas lo que se llevaron, se ha recuperado parte de todo eso”.

Karely Ruiz relata cómo ocurrió el robo en su casa

Karely Ruiz y su pareja, Jhon Echeverry, publicaron un video en YouTube en el que narraron los momentos que vivieron durante el robo ocurrido el pasado 29 de julio en su domicilio.

Aunque las autoridades descartaron que se tratara de un intento de secuestro, la creadora de contenido aseguró que llegó a pensar que esa era la intención de los delincuentes debido a algunos comentarios que escuchó mientras permanecían dentro de la vivienda.

De acuerdo con su testimonio, los sujetos ingresaron armados al inmueble y agredieron físicamente a su esposo, situación que aumentó su preocupación, ya que su hija también se encontraba en el lugar.

“Entraron unas personas armadas (...) abrieron la puerta, se metieron y golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo que no podíamos creer (...) Esta gente llegó con intenciones incluso de levantarnos, porque hicieron comentarios como ‘recójanlo’ o algo así”, relató.

Una vez que los agresores abandonaron la casa, Karely Ruiz buscó ayuda con algunos vecinos para poder comunicarse con las autoridades, pero les fue negada.

“Le suplicamos y le rogamos que por favor nos dejara entrar a su casa para llamar a la policía, pero su negativa fue inminente. Ya todo el mundo sabe dónde vivimos, por lo que obviamente nos vamos a ir de aquí porque corremos peligro en este momento”, explicó.

La influencer y modelo Karely Ruiz contó detalles sobre cómo fue el asalto con violencia que sufrió en su casa. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

Con información de Quadratín

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