Red de tráfico de armas en Arizona abastecía a compradores en México; EU acusa a 22 personas

La red de Phoenix que abastecía de armas de alto poder a grupos criminales en México. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Armas ‘made in USA’ llegaron a México por medio de una red de contrabando con operaciones en Phoenix, Arizona, según una acusación contra al menos 20 personas de nacionalidad mexicana y estadounidense.

Las armas de grado militar que la organización comercializaba con el crimen organizado —el único grupo con capacidad para pagar este tipo de armamento— fueron adquiridas mediante declaraciones falsas a nombre de Fernando Daniel Castro, de Phoenix.

El ciudadano estadounidense reclutó a otras personas para comprar armas de fuego a individuos que las adquirieron previamente en el mercado legal gracias a una licencia federal de armas de fuego, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre las armas que Fernando Daniel Castro vendió se encuentran pistolas Glock 19 y rifles tipo AK, “a sabiendas de que serían exportadas fuera de los Estados Unidos” con destino a México.

¿Qué otras armas vendió la red de tráfico desde EU?

Armas de grado militar bajo pedido desde Estados Unidos. Emmanuel Rabena-Velderrain, de nacionalidad mexicana, fue detenido el 17 de 2025 cuando intentó cruzar a México con 42 fusiles AK y sus respectivos cargadores.

A principios de 2026, Amairany Guadalupe Armendariz Álvarez, también de nacionalidad mexicana, admitió su ingreso a Estados Unidos para recoger tres rifles M249 y una pistola Colt, armas que después ingresaron a México.

Por su parte, Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, ambos residentes de Phoenix, admitieron la posesión de un rifle M249, un rifle Barrett calibre .50 BMG, un rifle FN SCAR, 12 rifles tipo AK, seis pistolas y 57 mil cartuchos de munición sin contar con un permiso. Las autoridades sostienen que el arsenal tenía como destino México.

Por último, José Daniel Medina y Juan Jesús Estevez, de nacionalidad mexicana, admitieron la compra ilegal de armas y municiones en Arizona para traficarlas a México.

Tráfico de armas desde EU a México para el narco

El gobierno estadounidense no aclaró el punto de ingreso de las armas adquiridas de forma ilegal en Estados Unidos. Arizona comparte frontera con Sonora, aunque el traslado también pudo ocurrir a través de Baja California y Chihuahua.

En febrero de 2026, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que entre el 70 y el 80 por ciento de las armas de fuego en poder del crimen organizado provienen de Estados Unidos.

Una de las armas preferidas por el crimen organizado es el rifle Barrett calibre .50, un arma de grado militar disponible en el mercado civil estadounidense. En México, las organizaciones criminales la utilizan por su capacidad para perforar el blindaje artesanal de los vehículos apodados como monstruo.