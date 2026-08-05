EU desarticula una red de tráfico de armas dirigida por mexicanos y estadounidenses

Departamento de Justicia de EU desarticula una red de tráfico de armas

El Departamento de Justicia reportó la desarticulación de una banda de 28 traficantes de armas, entre estadounidenses y mexicanos, en Phoenix, Arizona.

Los presuntos delincuentes habrían enviado armas a México desde 2024. Los cargos que enfrentarán son conspiración, declaración falsa durante la compra de un arma de fuego, comercio sin licencia, intento de contrabando de mercancías desde Estados Unidos y posesión de arma de fuego por parte de un extranjero.

¿Qué armas fueron decomisadas de la red de Phoenix?

En conferencia se mostraron algunas armas confiscadas, como Browning calibre .50 y Barrett .50, AR-15 y otras ametralladoras.

La banda estaba liderada por Fernando Daniel Castro, residente de Phoenix, quien no contaba con licencia para comprar armas. Sin embargo, junto con la red de conspiradores compraba en distribuidores autorizados.

Las compras solían ser de la misma marca y calibre, de acuerdo con los documentos compartidos por el Departamento de Justicia.

“Se adquirieron 20 armas de fuego utilizando múltiples licencias federales; no se trató de una sola armería. La red intentaba actuar de manera sofisticada, fragmentando las compras entre el condado de Maricopa y otras zonas.

Por ello, empleamos inteligencia criminal para identificar al comprador original y determinar si dicha persona podría estar vinculada a actividades transnacionales”, comentó Albert J. Gibes, agente especial de la división de Campo en Phoenix.

¿A dónde eran traficadas las armas de Arizona?

Las autoridades no quisieron informar hacia qué organización estaban destinadas, pero “se trata de una que opera en México”.

J. Gibes recordó que detener el envío de armas es una prioridad para la actual administración.

“Tenemos la obligación de actuar con firmeza y tomar medidas coercitivas, ya sea mediante la interceptación, órdenes de registro u otros métodos”.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, indicó que es otra muestra del compromiso del gobierno de Trump “para interrumpir la cadena de suministro ilícita de armas de fuego.

Trabajando juntos con las autoridades mexicanas, estamos haciendo que los traficantes de armas rindan cuentas y haciendo que ambas naciones sean más seguras. Hasta ahora, más de 50 mil armas de fuego han sido incautadas, y no hemos terminado”, expresó en X.