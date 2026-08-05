Ingresos VIP

Las salas VIP se consolidan como un negocio para los aeropuertos. En 2025, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que dirige Raúl Revuelta, registró más de 1.8 millones de usuarios en estos espacios dentro de nueve terminales de su red, en un entorno donde el 73 por ciento de los viajeros mexicanos ya las ha utilizado, según Priority Pass.

La tendencia acompaña el crecimiento de un mercado global que pasará de valer 19.77 mil millones de dólares en 2025 a 63.36 mil millones, según Fortune Business Insights.

Para GAP, estos espacios fortalecen la experiencia del pasajero, impulsan ingresos comerciales y elevan la competitividad de sus aeropuertos. Entre sus instalaciones destaca la sala VIP del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, distinguida como “La Mejor Sala VIP de Norteamérica” en los Priority Pass Excellence Awards 2024.

Competir en desventaja

La discusión sobre los vehículos pesados chinos no debería reducirse a quién vende más barato. Lo que realmente está en juego es la capacidad de México para sostener una industria que ha sido uno de los motores de su desarrollo manufacturero.

Mientras el país cuenta con capacidad para fabricar alrededor de 12 mil autobuses al año, la producción pasó de 8 mil 260 unidades en 2024 a apenas 3 mil 833 en 2025.

En contraste, las importaciones provenientes de China crecieron 2,751 por ciento entre 2018 y 2025, según cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIVP) del INEGI, que preside Graciela Márquez Colín. A ello se suma que cerca de 20 marcas chinas operan en México, aunque sólo una parte reporta información al instituto.

El reto no consiste en limitar la competencia, sino en garantizar que todos participen bajo las mismas reglas. De lo contrario, la industria nacional seguirá compitiendo en condiciones de desventaja.

Inspeccionar la desconfianza

En Nuevo León llamó la atención la estrategia del gobierno encabezado por Samuel García para combatir la extorsión comercial, basada en capacitar a empresarios para identificar inspectores falsos mediante códigos QR.

La iniciativa estatal busca frenar las suplantaciones de autoridad; sin embargo, organismos del sector privado como Canaco, Caintra y Coparmex han señalado de manera reiterada que las inspecciones irregulares, presiones y clausuras provienen de funcionarios y autoridades legítimas. El sector empresarial mantiene viva la inquietud tras casos como el de Matrimar, una pedrera que acusó de extorsión a la Secretaría de Medio Ambiente estatal luego de haber pagado una multa que la empresa no debía y que pagó ‘para llevar la fiesta en paz’. El tema es que la materia pendiente de la administración estatal es garantizar la legalidad en el actuar de sus propios inspectores y no únicamente combatir a los impostores.

Alumbra el consumo

Barclays Equity Research publicó su actualización de cobertura sobre el sector consumo en México, destacando un entorno macroeconómico caracterizado por la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) al 2.2 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2026 y una desaceleración de la inflación anual al 3.1 por ciento a principios de julio.

A pesar de este repunte económico impulsado por las exportaciones y el gasto del consumidor, las elevadas tasas de interés del Banco de México y la volatilidad cambiaria continúan ejerciendo presión sobre los ingresos por remesas en pesos y sobre las decisiones financieras del sector.

En el ámbito corporativo local, destacan los planes de inversión de Walmart de México por 43 mil millones de pesos en logística y comercio electrónico, el ingreso de Chipotle al mercado mexicano de la mano de Alsea con su primera unidad en Monterrey, y la alianza estratégica de FEMSA con QED Investors para expandir su negocio crediticio.

Respecto a las Ventas Mismas Tiendas (VMT) de la ANTAD, la mayoría de las emisoras como FEMSA, Walmex, Liverpool y Chedraui superaron el desempeño promedio de la asociación en el segundo trimestre del año.