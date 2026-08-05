Chilpancingo prohibe actos anticipados de campaña: Alcalde pide retirar pintas y pancartas de partidos

El alcalde Gustavo Alarcón pidió a las autoridades electorales de Guerrero que le ordenen a los partidos políticos abstenerse de colocar propaganda.

No más pintas ni posibles actos anticipados de campaña en Chilpancingo, Guerrero, localidad donde su alcalde, Gustavo Alarcón Herrera, pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) notifique a los partidos para que se abstengan de pintar o colocar propaganda.

El objetivo de la medida es evitar la contaminación visual, además de que la petición en contra de anuncios de partidos políticos fue acompañada de fotografías en las que apareció con la presidenta del Instituto Electoral local, Luz Fabiola Matildes Gama, además de Lenin Carbajal Cabrera, secretario de Ayuntamiento.

“La imagen de Chilpancingo se respeta. No vamos a permitir la contaminación visual. Las calles, bardas y espacios públicos son de todas y todos, no para convertirse en lugares de propaganda sin autorización, reclamó Gustavo Alarcón en redes sociales.

La queja de Gustavo Alarcón viene luego de que se encontraran pintas de aspirantes de Morena a cargos públicos para las elecciones de 2027 en distintas partes de Chilpancingo.

El proceso electoral no ha comenzado oficialmente; sin embargo, algunos funcionarios de Morena ya comenzaron con recorridos y asambleas, uno de ellos es Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, incluso justificó que los morenistas no llaman al voto en sus apariciones públicas, por lo que negó actos anticipados de campaña y los llamó “presencia territorial”.

Todo esto se da luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el diálogo para regular actos anticipados de campaña, a poco más de un mes de que arranque el periodo electoral.

Partidos deberán tramitar permiso para colocar propaganda en Chilpancingo

La solicitud del alcalde de Chilpancingo contra campañas anticipadas y evitar pintas es que el IEPC de Guerrero llame a los partidos a no colocar propaganda en el equipamiento urbano sin antes sacar el permiso correspondiente.

“Mi compromiso es claro: cuidar la imagen de nuestra ciudad, hacer valer la ley y mantener un Chilpancingo ordenado para todas y todos”, reiteró el edil.

Con información de Quadratín.