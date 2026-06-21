¡De Chilpancingo para el mundo! Esthela Damián encabeza Asamblea Informativa

Esthela Damián Peralta mandó un mensaje de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañada de cientos de simpatizantes, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó en Chilpancingo una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional.

“Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy desde Chilpancingo, te queremos decir que estamos defendiendo la soberanía de nuestro país”.

Así, muy lejos y fuerte se escuchó en la capital del estado el grito de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de cualquier intento de injerencia y los embates de la ultraderecha.