‘Tiene nombre y apellido’: Morena en Tabasco acusa que llamar ‘Andy’ a hijo de AMLO es un ataque

Roberto Romero del Valle, portavoz de Morena en Tabasco, salió en defensa de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que argumentó que quienes llaman ‘Andy’ al morenista, buscan descalificarlo.

En un video, el vocero de Morena en el estado del que es originario el expresidente, aseguró que el hecho de que lo llamen ‘Andy’ es parte de una estrategia nacional que ‘traen contra él’.

“Tiene su nombre y apellido. Él es un cuadro importante como todos nosotros en Tabasco y aquí decimos que vamos a defenderlo”, sentenció Romero del Valle.

Agregó que en la representación tienen la instrucción de defener a López Beltrán en el instituto y en el INE.

“Yo si quisiera decirles que sí nos queda claro que hay una estrategia contra él y Morena va a estar en defensa de él y de todos y cada uno de nuestros militantes”, finalizó el líder del partido político en Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán busca ser diputado en Tabasco

Rumbo a las elecciones del 2027, Andy López Beltrán busca ser diputado federal del Distrito 06 de Tabasco.

Por ello, López Beltrán prácticamente estaría de gira por todo el estado tomando parte en los diálogos que se han establecido con los liderazgos morenistas.

Esto fortalecería los trabajos de organización territorial, al considerar que representa una figura de unidad para la militancia tabasqueña.

“En Tabasco somos obradoristas. Andrés Manuel López Beltrán no sólo representa el vínculo personal con nuestro máximo líder, sino también mucha experiencia en materia de organización. Seguramente ayudará enormemente a consolidar todo el esfuerzo que hemos venido realizando”, afirmó el líder de Morena en el estado, Jesús Selván García.

También rechazó que exista confrontación entre quienes aspiran a una candidatura de Morena y sostuvo que el proceso interno se desarrolla en un ambiente de unidad, a la espera de la publicación de la convocatoria nacional para el registro de los interesados.