‘Hay cintas de Cristina Pacheco tiradas en el suelo’: ¿Qué materiales fueron dañados en Canal Once?

La directora de Canal Once indicó que ya comenzaron las labores para realizar un inventario que permita determinar el alcance de los daños y verificar si existe material faltante. [Fotografía. Canal Once, Cuartoscuro]

Años de trabajo de Cristina Pacheco tirados en el suelo. La videoteca de Canal Once, considerada el acervo audiovisual público más importante de México, fue encontrada con presuntos daños y un amplio desorden tras la recuperación de las instalaciones de la televisora, que permanecieron ocupadas durante más de dos meses por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La directora de Canal Once, Renata Turrent, informó que el ingreso del personal ocurrió una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó el levantamiento de evidencias.

Entre los hallazgos reportados se encuentran cintas digitales fuera de sus cajas, material análogo disperso y archivos históricos tirados en el suelo, incluidos algunos correspondientes a programas como Aquí nos tocó vivir, conducido por la esposa de José Emilio Pacheco.

Renata Turrent indicó que ya comenzaron las labores para realizar un inventario que permita determinar el alcance de los daños y verificar si existe material faltante.

La directora de Canal Once relató que material del programa de Cristina Pacheco se encontró tirado en el suelo. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo encontraron la videoteca de Canal Once?

Renata Turrent explicó que alrededor de 120 trabajadores ingresaron a Canal Once después de más de dos meses de ocupación para comenzar la revisión de las instalaciones.

Antes del acceso del personal, la FGR realizó una inspección general y documentó evidencias relacionadas con los presuntos daños detectados en la videoteca.

La funcionaria explicó que las autoridades ministeriales encontraron “presuntos daños” y “mucho desorden” dentro del archivo, por lo que las investigaciones siguen en curso y será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

Beatriz Cid, responsable de la Biblioteca Interna y Externa de Canal Once desde hace 29 años, describió el estado del archivo como “un gran desastre” y aseguró que nunca había visto la videoteca en esas condiciones.

La encargada detalló que encontró cintas digitales fuera de sus cajas, discos y cintas Betacam esparcidos por distintos pasillos, además de cintas rotas que, aparentemente, fueron pisadas.

De igual forma, explicó que el acervo fue movido de su orden original, organizado por número de inventario, lo que dificultará las labores de identificación.

¿Qué material de Canal Once se encontró dañado?

Entre el material localizado fuera de lugar había discos y cintas del programa Aquí nos tocó vivir, además de archivos de fútbol americano y de la serie Aprender a envejecer.

“Me movieron el acervo, yo lo tengo por número de inventario y está todo movido. Realmente, lo que me preocupa es que todo lo análogo, que es lo más viejo de la institución, está tirado en el suelo”, comentó.

La responsable de la videoteca aclaró que apenas comenzará el inventario para determinar qué materiales presentan daños y verificar si falta algún registro.

“La verdad, sí, es una pérdida muy grande. Vamos a empezar a hacer un inventario de qué es lo que está dañado. En nuestro inventario, tememos que se hayan llevado algo, pero vamos a empezar el trabajo”, declaró.

En sus 67 años de historia, Canal Once resguarda programas que dejaron huella en la televisión mexicana, entre ellos producciones asociadas a Cristina Pacheco, así como emisiones como Diálogos en confianza, Aprender a envejecer y La ruta del sabor, A la cachi cachi porra. También destacan contenidos del bloque infantil de Once Niñas y Niños, como Bizbirije y El diván de Valentina.

¿Qué programas hizo Cristina Pacheco en Canal Once?

Cristina Pacheco fue una de las figuras más representativas de Canal Once y encabezó dos de sus producciones más emblemáticas durante décadas.

El primero fue Aquí nos tocó vivir, programa que inició en 1978 y se mantuvo al aire durante más de 40 años. En esta serie, la periodista recorrió calles, mercados, barrios y comunidades de todo el país para retratar la vida cotidiana de los mexicanos.

A través de entrevistas cercanas, el programa documentó oficios, tradiciones, historias familiares y transformaciones sociales que marcaron distintas épocas de México.

Otro de sus programas más destacados en la televisora fue Conversando con Cristina Pacheco. En este espacio entrevistó a escritores, artistas, científicos, deportistas y figuras públicas. La emisión se desarrollaba en estudio y se centraba en conocer la trayectoria y la vida personal de sus invitados.

A lo largo de más de 45 años en Canal Once, Cristina Pacheco construyó uno de los acervos audiovisuales más amplios y valiosos sobre la vida social y cultural de México. Parte de su trabajo periodístico puede consultarse a través de la página de YouTube de la televisora.

¿Por qué estuvo tomado Canal Once durante más de dos meses?

La ocupación de Canal Once comenzó el 23 de mayo de 2026 como parte de las protestas de estudiantes del IPN, quienes utilizaron las instalaciones de la televisora como medida de presión para exigir atención a un pliego petitorio dirigido a las autoridades federales y al propio instituto.

Entre sus principales demandas figuraban mejoras en infraestructura, mayor presupuesto para laboratorios, cambios administrativos dentro del instituto y la instalación de una mesa de diálogo pública.

Tras varias semanas de negociaciones, los manifestantes entregaron las instalaciones y permitieron el ingreso del personal de Canal Once para evaluar el estado del inmueble y reanudar las operaciones.

Respecto al acervo del canal, Renata Turrent aseguró que la prioridad será recuperar, ordenar y preservar el patrimonio audiovisual resguardado por la televisora pública.

“Nosotros estamos trabajando para poder arreglar lo que encontramos, los daños que pudimos ver al ingresar aquí a la biblioteca, y vamos a trabajar de manera incansable hasta poder recuperar lo que sea posible, ordenar lo que se desordenó y poderle resguardar al pueblo de México toda esta historia audiovisual de 67 años”, afirmó la directora.

La directora añadió que Canal Once mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances de los trabajos de recuperación conforme concluyan las inspecciones y el inventario del material histórico.