¿Cómo se conocieron Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco? Esta fue su historia de amor

Uno de los mayores impulsores de la carrera de Cristina Pacheco fue su esposo José Emilio Pacheco, quien además de darle el apellido con el que sobresalió como conductora y periodista, también fue el hombre con el que compartió su vida durante 53 años.

Luego de anunciar su retiro de sus programas de televisión en Canal Once -Aquí nos tocó vivir y Conversando con Cristina Pacheco- por graves problemas de salud, se confirmó la noticia que Cristina Pacheco murió este 21 de diciembre a los 82 años.

Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco estuvieron juntos más de 50 años. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo se conocieron Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco?

Fue Carlos Monsiváis el encargado de presentarlos a finales de la década de los cincuenta, señaló Consuelo Sáizar de la Fuente, expresidenta de Conaculta. En ese encuentro platicaron por horas y surgió una amistad que pronto se convirtió en amor.

Ambos cursaban en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y decidieron irse a vivir juntos. Él le dio consejos de escritura, pues en ese momento publicaba bajo un pseudónimo con un nombre masculino.

“Nos casamos porque nos quisimos, nos enamoramos profundamente”, le dijo Cristina Romo Hernández (su nombre de nacimiento) a Línea Directa. Fueron muy herméticos con su boda, pero se asegura que se celebró en 1961. Producto de su relación nacieron sus hijas Laura Emilia y Cecilia Pacheco.

“Fuimos compañeros cincuenta y tres años. Todos estos años nos tomó hacer un mundo muy particular (...). Era como ir en un barco con él. Fue una travesía muy bonita”, dijo anteriormente a EFE.

José Emilio Pacheco le daba consejos a Cristina Pacheco sobre escritura. (Foto: Cuartoscuro)

La despedida de Cristina Pacheco a José Emilio Pacheco

En su columna ‘Mar de historias’ en La Jornada, Pacheco le dedicó palabras al hombre que marcó su vida a una semana de su muerte, en enero de 2014, en la que comparó su muerte con uno de sus tantos viajes.

Detalló que dedicaban tardes de conversaciones que continuaron por medio de cartas y llamadas cuando alguno estaba de viaje, por eso cada uno llevaba un diario al decirse adiós en aeropuertos o estaciones. “Ese registro siempre me ha hecho imaginar que no te has ido”.

En el texto que título ‘El eterno viajero’ recordó el regalo de un bolígrafo Mont Blanc en uno de sus cumpleaños. “Mañana escribiré en la primera libreta de las muchas que tendré que llenar contándote mi vida hasta el día en que vuelvas. Ya sé que esta vez no será pronto”.

Pero Cristina se entretuvo haciendo algunos encargos como encontrar objetos perdidos. Subió al cuarto y vio que no estaba esperándola, pero, en cambio, “encontré la ropa que dejaste tirada, el encendedor que diste por perdido y la cachucha con que te protegías de la luz artificial para ahorrar vista”.

La muerte de José Emilio y Cristina Pacheco

Cristina Pacheco anunció el pasado 1 de diciembre que dejaría los programas que por décadas condujo con entrevistas a personalidades de la sociedad mexicana con la voz entrecortada al afirmar que era duro, pero algo necesario por “graves razones de salud”.

No sabía por cuánto tiempo debía suspender, pero argumentó que sería “al menos, momentáneamente”. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

“No entiendo la vida sin él”, dijo Cristina al anunciar que José Emilio falleció el 26 de enero de 2014 a causa de un paro cardiorrespiratorio luego de una caída en su casa, en donde se golpeó la cabeza con su escritorio.

El creador de Batallas en el desierto le dijo que iría a dormir porque se sentía cansado y con sueño al negarse a ir al hospital. A la mañana siguiente, ella lo encontró con la palma de la mano morada y las puntas de los dedos grises, no reaccionaba a su llamado, pero sí respiraba. El médico aconsejó llamar a una ambulancia. “Nunca despertó de ese sueño. Estaba tranquilo”, detalló.