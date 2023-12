‘El eterno viajero’: Con este texto, Cristina Pacheco se despidió de su esposo, José Emilio

Cristina Pacheco, la legendaria conductora del programa ‘Aquí nos tocó vivir’, murió este jueves 21 de diciembre debido a problemas de salud.

Uno de los golpes más duros que le tocó enfrentar en vida a la también periodista fue la muerte de su esposo, José Emilio Pacheco, quien falleció el 26 de enero de 2014.

Para despedir a su ‘compañero de vida’, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio, la escritora le dedicó “El eterno viajero”, un texto de despedida publicado en su columna “Mar de historias”, en La Jornada.

¿Qué dice la carta que Cristina Pacheco le escribió a José Emilio Pacheco, su esposo?

La carta, escrita metafóricamente, se publicó el domingo 2 de febrero del mismo año, siete días después del deceso de José Emilio Pacheco. En su escrito, Cristina Pacheco hizo una analogía sobre la muerte del autor de “Las batallas en el desierto” con un viaje.

El texto describe que José Emilio tomará un tren, pero, esta vez, no regresará: “Cuando el tren desapareció en la curva me eché tu bufanda sobre los hombros. Sentí la misma tranquilidad que cuando estás de viaje y me pongo tus calcetines o tu suéter que siempre huele a esa loción barata que prefieres”.

Cristina Pachecó contó que para lidiar con la ausencia de su esposo, compró libros ‘interminables’: “Después de consultar índices y hacer sumas, me decidí por Los Thibault. Sus seis tomos alcanzan mil 830 páginas con letra pequeña. Tomando en cuenta que mi trabajo me deja poco tiempo libre, calculo que leer esta novela me tomará muchos meses, aunque menos de los que tardarás en regresar.

“Si estuvieras aquí y te mostrara mi primera compra desde que te fuiste dirías: Este libro lo tenemos. ¿Para qué trajiste otro? Pues para no ver tus anotaciones en los márgenes, las marcas que dejaste, la ceniza de tu cigarro que cayó entre las hojas. En las circunstancias actuales, encontrarme con esas huellas me lastimaría”.

Además, narra lo difícil que fue enfrentar la pérdida y la soledad: “Subí a tu cuarto rápido, como si estuvieras esperándome. No estabas, pero encontré la ropa que dejaste tirada, el encendedor que diste por perdido y la cachucha con que te protegías de la luz artificial para ahorrar vista, según tus propias palabras.

“Luego hice lo de siempre al mediodía: bajé a la cocina para hacer café. Aunque no lo creas resulta muy difícil y requiere de cierto valor preparar una sola porción de lo que sea cuando siempre has hecho dos. Con la taza en la mano salí al patio y puse a funcionar la fuente para que subiera el rumor del agua que te recuerda el mar”.

Antes de finalizar, la conductora de “Aquí nos tocó vivir” anhela metafóricamente que en un futuro “no muy lejano” se reencontrará con su esposo, José Emilio: “Hice una pausa. Me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú”.

De esta manera, Cristina Pacheco hizo pública sus vivencias tras la muerte de su esposo, autor de obras como ‘El principio de placer’, ‘El viento distante’ o ‘Morirás lejos’.

¿De qué murió Cristina Pacheco?

Cristina Pacheco había sido muy reservada respecto a su salud, al momento no se ha confirmado la causa de su muerte.

La periodista anunció su retiro el 1 de diciembre, sin dar mayores detalles más que era por graves razones de salud, Conversando con Cristina Pacheco, mientras se le quebraba la voz:

“Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones, tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas...”.