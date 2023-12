Muere Cristina Pacheco, escritora, legendaria periodista y conductora de ‘Aquí nos tocó vivir’

Cristina Pacheco murió a los 82 años, pocos días después de que anunció su retiro de la televisión por problemas de salud.

Carlos Brito, director de Canal Once TV, confirmó este 21 de diciembre la muerte de la legendaria periodista de la vida cotidiana, que dirigió ‘Aquí nos tocó vivir’ por casi medio siglo:

“Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mi más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos”.

Brito destacó que estaba de luto tras la partida de una mujer extraordinaria: “Hasta siempre, Sra. Pacheco. Me quedo con las últimas palabras que hablamos, esa cena pendiente y ese caluroso abrazo, que lo tendré en mi corazón toda la vida”.

¿De qué murió Cristina Pacheco?

Pacheco había sido muy reservada respecto a su salud, al momento no se ha confirmado la causa de su muerte.

La periodista anunció su retiro el 1 de diciembre, sin dar mayores detalles dijo sus últimas palabras al aire en Conversando con Cristina Pacheco, mientras se le quebraba la voz:

“Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones, tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas... No voy a decir como siempre ‘nos vemos el próximo viernes para seguir conversando’, pero sí voy a decir, ‘estaremos juntos siempre’”.