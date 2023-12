¿De qué murió Cristina Pacheco? Esto dijo su hija Laura Emilia

Cristina Pacheco, conductora del legendario programa Aquí nos tocó vivir, falleció este 21 de diciembre a los 82 años. Apenas el pasado 1 de diciembre la también periodista había anunciado su retiro de la transmisión debido a una enfermedad, sin embargo no especificó el diagnóstico.

“Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones, tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas, piense cuánto hemos aprendido”.

Fue hasta este jueves cuando su hija Laura Emilia reveló a medios de comunicación qué enfermedad padecía Cristina.

Laura Emilia Pacheco, hija de Cristina Pacheco, durante el funeral de la periodista y conductora. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué enfermedad provocó la muerte de Cristina Pacheco?

De acuerdo con las declaraciones de Laura Pacheco, la escritora recibió un diagnóstico inminente de cáncer: “Le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal”, señaló.

Asimismo, la hija de Cristina Pacheco detalló que la periodista no quería dejar el programa de Canal Once, sin embargo la enfermedad la había orillado a claudicar su labor periodística.

“Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’. Decía ‘me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”, compartió Laura Emilia.

Cecilia y Laura Pacheco, hijas de Cristina Pacheco, en el funeral de su madre. (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a la inesperada salida de la escritora de Conversando con Cristina Pacheco, Laura detalla que su madre probablemente ya presentía algo, sin embargo no lo comunicó a la familia.

“Yo sospecho que ella empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque de habernos dicho se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado el tiempo y no hubiera podido trabajar”, detalló.

En relación con la trayectoria de Cristina Pacheco, Laura Emilia destacó lo disruptiva que fue su madre en la televisión.

El legado de la conductora no solo se ceñía al contenido de Aquí nos tocó vivir sino también a la entereza con la que Cristina se presentaba en la pantalla.

“¿Qué otra mujer de 82 años se presenta en vivo en la televisión? Las mujeres en la televisión tenemos los días contados. Ella a los 82 años rompió un molde, así como lo hizo en Así nos tocó vivir, hablando de gente que no tenía por qué salir en la tele”, apuntó.

Cristina Pacheco falleció tras un diagnóstico de cáncer. (Foto: Cuartoscuro)

Hija de Cristina Pacheco habla sobre el tratamiento de la conductora

La convalecencia de la comunicadora tras el diagnóstico de cáncer despertó algunas reflexiones en Laura Emilia, quien señaló lo demandante que es el cuidado de una persona que padece esta enfermedad.

La hija de Cristina y José Emilio Pacheco señaló que “nunca había presenciado un cáncer” y que para atender todas las necesidades de su madre había sido necesario recurrir a una enfermera.

Asimismo, la descendiente del autor de Las Batallas en el Desierto se pronunció acerca de la desabasto de medicamentos en las instituciones de salud, un problema que afecta a miles de personas en México, sobre todo a las que no tienen posibilidad de adquirir los insumos en farmacias debido al alto costo.

Cristina Pacheco condujo el programa 'Aquí nos toco vivir' durante 45 años ininterrumpidos. (Foto: Once TV)

Ante la pregunta acerca de las dificultades que la familia enfrentó para encontrar medicinas para atender a Cristina, Laura Emilia aclaró que no hubo mayor problema porque pudieron solventar el gasto.

“Me costó trabajo, las pude conseguir porque las pude pagar, ¿pero la gente que no tiene? ¿La gente que no tiene para pagar una enfermera qué hace?”, sentenció ante decenas de medios de comunicación.

Cómo fue el funeral de Cristina Pacheco

Familiares y amigos rindieron homenaje a la también escritora con breves guardias previo a la ceremonia de cremación.

El funeral, cuya concurrencia fue muy pequeña, se llevó a cabo en la capilla número cinco de la sucursal Gayosso, ubicada en la Avenida Félix Cuevas de la colonia del Valle en la Ciudad de México.

Cristina Pacheco fue velada en la Funeraria Gayosso de Félix Cuevas este 21 de diciembre. (Foto: Cuartoscuro)

Las dos hijas de Cristina Pacheco, Cecilia y Laura, junto con algunas amistades muy cercanas a la autora, fueron parte del velatorio en el que dieron el último adiós a Cristina.

Personalidades como el historiador Enrique Krauze, el cronista Héctor de Mauleón, el escritor Francisco Hinojosa y el investigador Antonio Lazcano acudieron a la sede para dar el pésame a las familiares de Pacheco y presentar sus respetos a la conductora.

Familiares y amigos de Cristina Pacheco asistieron al funeral de la conductora. (Foto: Cuartoscuro)