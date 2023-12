Cristina Pacheco: Así fueron los últimos días de la periodista antes de morir a los 82 años

Cristina Pacheco, conductora y periodista, murió este 21 de diciembre a los 82 años, un mes después de que se le detectara un cáncer que su hija Laura Emilia calificó como “fulminante y muy rápido”, por lo que la también descendiente de José Emilio Pacheco ahondó en la forma en la que pasó sus últimos días.

Pese a que aceptó que la enfermedad se precipitó, afirmó que en todo momento su madre luchó por su independencia luego de que “la situación era insostenible”.

Así vivió Cristina Pacheco sus últimos días

“Nos pidió que no la lleváramos a ningún hospital y lo cumplimos. Ella falleció en su casa, en su cama, rodeada de sus cosas, con su familia, así se quería ir y así se lo cumplimos”, dijo la traductora a Javier Solórzano.

En su encuentro con los medios de comunicación, Laura contó que sus últimas 3 semanas fueron muy duras, “especialmente porque despedirse de sus espacios (….) para ella fue terrible, yo creo que lo más duro que ha hecho en su vida”.

Cristina Pacheco fue diagnosticada con cáncer hace cerca de un mes. (Foto: Cuartoscuro)

Cristina Pacheco se sentía mal en su despedida de Canal Once

Apenas el pasado 1 de diciembre, Pacheco se retiró de sus programas en Canal Once durante la emisión de Conversando con Cristina Pacheco por “graves razones de salud”, por lo que tampoco volvió a Aquí nos tocó vivir, que se transmitió ininterrumpidamente desde 1978, hace 45 años.

“No sabes en qué estado de salud estaba ese día que se despidió. Realmente era una gran actriz (…) porque se sentía muy mal y, sin embargo, cumplió y lo hizo con un rostro más o menos normal”, detalló.

Su hija también argumentó que su cáncer fue la razón por la que dejó sus compromisos laborales, algo que “de otra manera no hubiera hecho jamás porque era su vida y le encantaba”.

“Yo sospecho que ella empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque de habernos dicho se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado el tiempo y no hubiera podido trabajar”, detalló.

Aun así, considera que vivió sus 82 años “al máximo”, por lo que incluso se enojó cuando le cuestionaron si se iba por cansancio. “Decía: ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, que es completamente diferente’”, añadió.

Cecilia y Laura Pacheco, hijas de Cristina Pacheco, despiden a la periodista. (Cuartoscuro)

Hija de Cristina Pacheco cuestiona costos y desabasto de medicinas

En el caso del cuidado de Cristina Pacheco, su familia recurrió a una enfermera. Laura Emilia aceptó que “me costó trabajo” encontrar las medicinas, que finalmente pudo conseguir “porque las pude pagar”.

“No dejo de preguntarme qué pasa con las personas que no pueden pagar una medicina, que no la encuentran, que no tienen para pagar una enfermera”, señaló. Después del tiempo en la funeraria hasta este 22 de diciembre por la tarde, Cristina Pacheco será cremada.