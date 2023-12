Muerte de Cristina Pacheco: ‘La vamos a echar de menos’, así reaccionaron políticos

Cristina Pacheco, la periodista, escritora y conductora del longevo programa de televisión ‘Aquí nos tocó vivir’, falleció la tarde de este jueves 21 de octubre.

El fallecimiento de la famosa conductora fue confirmado por Carlos Brito, director de Canal Once TV, a través de su perfil en X, antes Twitter.

“Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mis más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos”, aseguró Carlos Brito en su publicación.

Minutos después, Laura Emilia Pacheco, hija de la periodista y el escritor José Emilio Pacheco, publicó en su cuenta personal de Facebook la noticia del fallecimiento de su madre.

Pacheco falleció días después de dejar la conducción de ‘Aquí nos tocó vivir’, programa que estelarizó por casi medio siglo, debido a problemas de salud.

En sus palabras de despedida, la popular periodista y escritora aseguró que tenía que dejar el programa para aprender a luchar contra “algo grave a lo que me está enfrentando la vida”.

Reacciones a la muerte de Cristina Pacheco

Tras darse a conocer el fallecimiento de Cristina Pacheco, personajes de la política, así como del entretenimiento enviaron sus condolencias a los familiares y amigos de la periodista.

Carlos Brito agregó en su mensaje: “La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida (…) Canal Once está de luto ante la partida de una mujer extraordinaria, en toda la extensión de la palabra. Hasta siempre, Sra. Pacheco. Me quedo con las últimas palabras que hablamos, esa cena pendiente y ese caluroso abrazo, que lo tendré en mi corazón toda la vida”.

Marcelo Ebrard también envió un mensaje tras enterarse de la muerte de Cristina Pacheco. “Lamento el fallecimiento de Cristina Pacheco , la vamos a echar de menos . Mis sinceras condolencias a familiares y amigos así como a sus asiduos lectores . Descanse en paz”.

El perfil en X del Canal Once, señal por la que siempre se transmitió ‘Aquí nos tocó vivir’, también publicó un mensaje de despedida para la famosa periodista. “Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra querida Cristina Pacheco. Una eminencia en el periodismo y gran persona. Todos los colaboradores del Once nos unimos a esta triste pérdida. Ha dejado en nuestra televisora un legado inolvidable. Gracias, por cada enseñanza”.

La Secretaría de Cultura del gobierno federal lamento el fallecimiento de Cristina Pacheco, a quien destacó como ensayista, narradora, locutora y presentadora de televisión.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también publicó sus condolencias por el fallecimiento de la legendaria periodista mexicana.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dedicó un “Huélum” para despedir a una “figura emblemática del periodismo”, que dio voz al Pueblo de México.

Consuelo Sáizar, expresidenta de Conaculta, señaló que Cristina Pacheco, ganadora del premio “Rosario Castellanos, se reunió con “el amor de su vida, José Emilio Pacheco”.

A través de su perfil en X, Sáizar detalló que “la primera vez que los ojos de Cristina se cruzaron con los de José Emilio fue cuando Carlos Monsiváis los presentó a finales de la década de los cincuenta”. A partir de entonces, “empezó una historia de amor absoluta que abarcó a sus hijas Laura Emilia y Cecilia, a los libros y a la Ciudad de México”.

Cristina Pacheco, la ganadora del premio “Rosario Castellanos, está ya de nuevo reunida con el amor de su vida, José Emilio Pacheco,

¿Quién fue Cristina Pacheco?

Se trata de una escritora y periodista que marcó una época como conductora de televisión a cargo del programa ‘Aquí nos tocó vivir’, en el que presentaba historias de personas comunes, con el objetivo de destacar aspectos cotidianos y culturales de México.

Pacheco destacó por su labor en la difusión de la cultura, las tradiciones y las historias de la vida diaria mexicana a lo largo de su extensa carrera en los medios de comunicación.

A lo largo de su carrera profesional, Cristina Pacheco colaboró en periódicos y revistas, como La Jornada, El Universal, Excélsior y Uno más uno.

También se desempeñó como jefa de redacción de la Revista de la Universidad de México y fue titular de programas radiofónicos de Radiocentro, XEW, Radiofórmula y Radio Capital.