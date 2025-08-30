‘Ahí planeaba su programa’: Así nació El Gran Premio, la cafetería a la que Cristina Pacheco iba los jueves

El Gran Premio fue elogiado por Cristina Pacheco, debido a que el aroma del establecimiento es delicioso. (Foto: Cuartoscuro/ Cortesía Cafetería El Gran Premio)

En medio del bullicio de la Ciudad de México, la cafetería El Gran Premio se convierte en un espacio ideal para relajarse, tener una buena conversación y disfrutar una taza de café hecha de manera única, características que llamaron la atención de la periodista Cristina Pacheco.

La protagonista de Aquí nos tocó vivir amaba tanto un buen café como una larga conversación, por lo que a lo largo de los años El Gran Premio se convirtió en un refugio para la también esposa del escritor José Emilio Pacheco.

“Por razones de trabajo, durante mucho tiempo he tenido que cruzar, justamente en el punto donde se encuentran Antonio Caso y Sadi Carnot. Ahí me atrae el olor a café”, comentó la comunicadora en uno de sus programas sobre el lugar.

El Café Gran Premio mantiene muebles de antaño, recibe a los comensales con refrescos Chaparrita en cada mesa. (Foto: Nayeli Reyes / El Financiero).

A diferencia de otras cafeterías de la Ciudad de México, El Gran Premio ha evitado grandes cambios en su decoración, menú e incluso la manera de preparar café: siguen usando cafeteras de los años 50, manteniendo un sabor único desde sus inicios en 1962.

¿Cuál es la historia de El Gran Premio, cafetería con 63 años?

La historia de El Gran Premio comenzó en 1962 cuando Romano y Orestano, dos ciudadanos de origen italiano, abrieron un local ubicado en Antonio Caso 65. Un proyecto que duró muy poco tiempo a causa de las diferencias entre los fundadores.

“El dueño del edificio, otro italiano, le ofreció la cafetería otro italiano, Luis Liguori, mi compadre que ya falleció”, explica Francisco Gisbert Bolaños en el sitio web de la cafetería.

Francisco Gisbert Bolaños llegó a El Gran Premio por una coincidencia: “Yo vivía en Bucareli y pasaba por aquí el camión. Un día me di cuenta de que había una compañía de autos”, comentó para Canal Catorce.

Él pidió empleó, lo consiguió y al poco tiempo Francisco y sus compañeros comenzaron a buscar una cafetería en donde pudieran pasar las tardes, primero llegaron a La Flor de México.

El Gran Premio abrió en 1962, sin embargo, ha tenido tres dueños a lo largo de su historia. (Foto: Cortesía El Gran Premio)

“(Un día) un amigo reconoció a Don Luis Luguori, que era el dueño de El Gran Premio y nos dijo: ‘¿Qué hacen aquí? Vénganse conmigo’”, agregó. Así la cafetería se convirtió en un punto de encuentro para Francisco y sus amigos.

“Durante muchos años (Francisco) fue cliente y después de algunos años, el señor Luis Luguori se lo vendió”, relató César González Rodríguez, uno de los encargados de El Gran Premio y yerno de Francisco Gisbert, en entrevista con El Financiero.

Para aquel entonces, Luis Luguori había abierto un molino de café en Eje Central, por lo cual, le dejó la cafetería y le permitió utilizar el nombre de su marca, además continuó surtiendo a El Gran Premio.

“(Luis le dijo): ‘yo tengo una sucursal allá (en Eje Central) es donde yo voy a moler y tostar el café, le voy a poner igual a la marca y te voy a dejar que utilices el nombre”, precisó Cesar González Rodríguez.

Así comenzó la historia de la cafetería El Gran Premio para la familia Gisbert; sin embargo, los problemas comenzaron poco después: “el que rentaba ahí le pidió el local a mi suegro”, compartió César.

Al ver esta situación, Francisco Gisbert no se quedó de brazos cruzados y comenzó a buscar un nuevo lugar. Fue así que dio con un local en la calle Antonio Caso número 72, de la colonia San Rafael a donde se trasladó El Gran Premio en 1989.

¿Cómo eran las visitas de Cristina Pacheco a El Gran Premio?

Sin saberlo, en ese momento, años más tarde el local se convirtió en uno de los espacios favoritos de Cristina Pacheco, la periodista, en toda la Ciudad de México, ya que en él encontraba un espacio para pensar, planificar y disfrutar del café.

“Todos los jueves llegaba tempranito su equipo y ahí planeaba su programa, lo que iban a grabar”, compartió César González en la conversación. El olor era una de las cosas que más amaba la comunicadora.

“A mí me atrae el olor, bueno, simplemente pasar por ahí me da ese regalo”, comentó la autora de Los dueños de la noche en uno de sus programas. El encargo de la cafetería afirma que durante su estancia tanto Cristina como su equipo solían pedir varias bebidas.

“Pedían su café, sus tamalitos, malteadas, todo lo que nosotros manejamos y ya después llegaba, más tardecito, Cristina Pacheco, tomaba su café, platicaba y se iban”, comentó.

El programa 'Aquí nos tocó vivir', de Cristina Pacheco, duró 45 años al aire y algunos de los episodios fueron planeados en la cafetería El Gran Premio. (Foto: Cuartoscruro) (Cuartoscuro)

Las visitas que hacía la periodista cada semana, la llevaron a ser buena amiga de Francisco Gisbert, quien le pedía constantemente que grabara uno de sus programas en El Gran Premio.

“Ella le decía que no, porque era su rincón, era su lugar donde podía estar tranquila, sin que nadie le obstruyera su planeación de los programas”, compartió César, aunque le prometió que algún día le haría la entrevista.

“Ella le dijo: ‘el día que yo te haga un programa, va a ser de los últimos que yo vaya a hacer antes de retirarme’”, recordó el encargado de la cafetería y ese momento llegó en 2021.

Café ‘Mayito’ y tamales en hoja de acelga: ¿Cuál es el menú de El Gran Premio?

Aunque Cristina Pacheco es una de las celebridades más recordadas en El Gran Premio, la cafetería cuenta con una larga lista de famosos que han ido a tomar un café, en especial porque en su ubicación anterior estaban muy cerca del Teatro Venustiano Carranza.

Entre los famosos se encuentran la cantante Gina Varela, Óscar Pulido, Jorge Ortiz de Pinedo y Alberto Rojas por mencionar algunos, pero quien sin duda dejó huella fue el fotógrafo Julio Mayo, a quien le hicieron un café especial.

“Era una bebida que le gustaba a él. Nosotros no teníamos ese vaso. Entonces llegaba con su vasito y decía: ‘a ver, quiero que me pongan aquí un tanto de leche evaporada y un express’, (...) era un vaso pequeñito. Entonces, se decidió ponerle ‘Mayo’ a la bebida”, dice César.

Un café que aún se puede encontrar en el menú de El Gran Premio, un lugar en el que se preparan las bebidas con “una cafetera italiana Pavoni de 1956 y otra que es un poquito más reciente de 1986”.

Los cafés de El Gran Premio son preparados con cafeteras de los años 50 y 80. (Foto: Cortesía El Gran Premio)

La carta es variada en bebidas, pero tiene pocos alimentos, un aspecto que la diferencia de muchas otras, ya que se apegan al concepto tradicional de una cafetería: cafés y postres.

Los precios de las bebidas van de los 25 pesos (por el vaso de leche) a los 80 pesos (por el capuchino doble con sabor). Aunque César indica que una de sus preparaciones más especiales es el capuchino con miel.

“Nuestra miel es de hoja de aguacate. Es una miel obscura. Le da un sabor, un poquito más amargo y dulce que le da más fuerza al café”, indica. Este cuesta 63 pesos.

Y si te queda un ‘huequito’ entonces puedes ordenar un platillo único: tamales en hoja de acelga por 40 pesos, “no se encuentran en ningún lado”, afirma el encargado.

¿En dónde está la cafetería ‘favorita’ de Cristina Pacheco?

Ir a la cafetería El Gran Premio es toda una experiencia más allá de la comida, ya que la decoración se mantiene intacta desde que abrió: “tenemos molinos de más de 50 años y el mobiliario es de los 80 todavía”, comparten.

Además, podrás ver una colección de aproximadamente 300 tazas, cada pieza es un regalo de los clientes, quienes las donan para que se conviertan en parte de la historia de El Gran Premio.

La ubicación es calle Maestro Antonio Caso número 72, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Abre de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:30 de la noche, los sábados cierran hasta las 8:00 p.m. y los domingos está cerrada.