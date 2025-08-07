‘Te puede ir comiendo los órganos’: Productor Gabriel Varela contrajo bacteria que puso en riesgo su vida

El productor Gabriel Varela contrajo una bacteria que lo llevó a terapia intensiva. (Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock)

Así como hospitalizaron de emergencia a Toño Mauri, en días reciente el productor Gabriel Varela enfrentó una crisis de salud por una bacteria que lo llevó no solo a terapia intensiva, sino a comerse a diferentes cirugías.

Pese a la gravedad, actualmente ya está en terapia intermedia, recuperándose de aquel episodio que lo llevó a tener una esperanza de vida al 30 por ciento, de acuerdo con su hermana, Gina Varela.

El microorganismo que contrajo puede ser la bacteria ‘carnívora’ que en semanas recientes cobró la vida de varias personas en Estados Unidos, según la descripción de la actriz.

¿Qué le pasó a Gabriel Varela? Así fue su crisis de salud

En la presentación de una de las obras de teatro de Gabriel Varela (hijo de Gina Romand), su hermana explicó que el productor inició con malestares por los que decidió acudir a un hospital.

La gravedad de su estado lo llevó no solo a ser internado de emergencia, sino a quirófano casi de inmediato; cuando ella legó al sitio, llevaba la primera de tres cirugías que le practicaron. Aunque esto no fue lo único que le pasó en ese lapso.

Gabriel Varela estuvo internado en terapia intensiva. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“El pronóstico no era nada bueno. Tuvo dos cirugías más y en el inter, dos infartos, entonces se pueden imaginar que ha estado tremendo este asunto. Pero gracias a Dios hoy (…) salió de terapia intensiva, ya pasa terapia intermedia", dijo en conversación con distintos medios el pasado 5 de agosto.

Precisamente, el pronóstico que le dieron los doctores a su hermana es que Varela tenía una esperanza de vida menor al 50 por ciento, lo que causó preocupación. Sin embargo, el trabajo de sus médicos fue esencial para que el famoso productor de teatro sobrellevara la crisis.

“Me decían que tenía 30 por ciento de posibilidades de sobrevivir. Tuve mucha fe, me agarré mucho de Dios y yo sabía que mi hermano iba a salir adelante (…) sus doctores, unos fregones todos y lo han sacado adelante, entonces de verdad estoy muy contenta y agradecida”, agregó.

La bacteria que contrajo el productor está muy presente en EU actualmente. (Shutterstock)

¿Qué bacteria atacó al productor Gabriel Varela? Aseguran ‘come carne’

Todas las cirugías que le practicaron al productor mexicano de teatro fueron en la región abdominal, que es en la que le atacó el microorganismo que contrajo.

“Esta bacteria ataca el intestino. O sea, fue una bacteria lo que le provocó los primeros síntomas y después se le desencadenó todo”, explicó la actriz Gina Varela.

Aunque no menciono el nombre, hizo referencia a una que en las últimas semanas acaparó titulares por cobrar la vida de algunas personas en Estados Unidos, y que la bacteria puede adquirirse por alimentos, como mariscos.

“Es una bacteria que está ahorita, en Estados Unidos, muy ‘de moda’. Dicen que quizás se puede pescada por las conchas, los ostiones, las almejas, todo eso; o por muchos otros factores, la verdad es que nunca vamos a saber dónde la agarró”, menciona.

Este microbio resulta altamente peligroso, pues básicamente “te puede ir comiendo los órganos”, explicó Gina, quien asegura que su hermano ya está fuera de peligro y con tratamiento.

Gabriel Varela fue atacado por una bacteria 'come carne'. (Shutterstock)

Bacteria de Gabriel Varela está controlada: ¿Cuál es su estado de salud y tratamiento?

Cuando le preguntaron a Gina Varela si el productor de teatro tendría alguna secuela por este episodio de salud aseguró que no, pues la bacteria ‘come carne’ ya está controlada gracias a un ‘agresivo’ tratamiento con antibióticos.

“Tiene antibióticos muy fuertes y como les digo, ya tuvo tres cirugías. La cuestión de los infartos me imagino que también fue por todo ese estrés quirúrgico, pero Gabriel es un hombre tremendamente fuerte, nunca se había enfermado de nada”, aseguró su hermana.