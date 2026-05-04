¿Cómo están las acciones en Wall Street y la BMV HOY 4 de mayo?

Estados Unidos e Irán no dan señales de avances en la negociación de un acuerdo de paz.

Un aumento en las tensiones entre Estados Unidos e Irán provoca que la mayoría de las bolsas a nivel mundial operen en números rojos ante el riesgo del fin del alto al fuego en Medio Oriente.

En Wall Stret, el Dow Jones lidera las pérdidas con una caída de 1.04 por ciento a los 48 mil 984 puntos; el S&P 500 cede 0.59 por ciento a las 24 mil 967 unidades, y el Nasdaq baja 0.48 por ciento a los 7 mil 195 puntos.

“Prevemos que el apetito por riesgo sea limitado por el escalamiento de las tensiones geopolíticas y nuevas disputas en el frente comercial. En medio de la pelea por controlar el Estrecho de Ormuz, Irán afirmó que alcanzó con dos misiles a un barco patrulla estadounidense, lo cual fue posteriormente negado por los Estados Unidos”, detallaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa se anticipan cierres negativos. Hasta el momento, las bajas son lideradas por el IBEX 35 de España con 1.86 por ciento, en los 17 mil 449.30 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 1.03 por ciento menos, en los 8 mil 31.49 puntos, el DAX en Alemania cede 0.40 por ciento, y ronda en las 24 mil 192.50 unidades, y el FTSE 100 de Londres que se coloca en los 10 mil 363.93 puntos, resta 0.14 por ciento.

Las bolsas a nivel local también abren en ‘rojo’: El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cae 0.69 por ciento a las 67 mil 660 unidades, y el FTSE-BIVA cede 0.14 por ciento a los 1 mil 356.21 puntos.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) gana 3.61 por ciento a los 105.55 dólares, mientras que la mezcla Brent se cotiza en los 114.39 dólares tras un avance de 6.22 por ciento.