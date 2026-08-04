Comisión de Congreso de Veracruz cree que hay elementos para quitar fuero a alcalde de Ixhuatlán

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, ha sido relacionado con el caso de Roxana Guzmán.

La comisión del Congreso de Veracruz, encargada de analizar los elementos para el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, consideraron que existen elementos suficientes para desaforarlos.

La Comisión Instructora debía de analizar los elementos que presentó la Fiscalía General del Estado para poder desaforar a ambos alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) y ahora la decisión será sometida al pleno para realizar la votación.

En el caso del alcalde de Ixhuatlán del Sureste se encuentra acusado de haber sido el autor de la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, originaria de Nanchital, presuntamente por tener una fotografía suya portando armas largas. El alcalde de Úrsulo Galván se encuentra acusado de haber sido el autor de una desaparición forzada.

La presidenta de la mesa directiva del congreso del Estado, Naomi Edith Gómez Santos, aseguró que el dictamen no juzga si se trata de personas culpables sino que se consideró que hay elementos para que sea la fiscalía la que lleve el proceso penal.

“Nosotros no estamos diciendo es culpable o no es culpable, lo único que decimos es que al final del día al ser un servidor público, si existen elementos suficientes para que se lleve un procedimiento penal y que el juez decida, entonces que se haga”, comentó.

Por ello, dijo que se convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 5 de agosto, donde los 50 diputados y diputadas deberán de realizar la votación sobre el proyecto que presentará la comisión.

En esta votación se decidirá si se les retira el fuero para que la Fiscalía General del Estado de Veracruz pueda seguir el proceso en su contra.

En esta sesión extraordinaria, los alcaldes se podrán presentar para dar su defensa aunque también pueden hacerlo por escrito.