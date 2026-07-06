Madre de la periodista Roxana Guzmán cuidará a sus hijos huérfanos: ‘Que Dios los perdone’

Tras el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, su madre, Rubicelia, informó que cuidará a sus hijos huérfanos.

La mamá de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, Rubicelia Ramírez, aseguró que ella decidió perdonar a las personas que le quitaron la vida a la comunicadora, aunque el proceso judicial continúa.

Dijo que ahora ella se enfocará en el cuidado de sus nietos, quienes quedan en orfandad tras el asesinato de la periodista, por lo que no guardará odio hacia las personas que le quitaron la vida.

Al comienzo de los servicios funerarios para darle el último adiós a la reportera de Pulso Informativo del Sureste, sostuvo que las investigaciones judiciales sobre el caso de Roxana Guzmán van a seguir pero que ella esperará la justicia divina.

“La investigación va a seguir y la única justicia que voy a esperar es la de dios, que dios los perdone, en mi corazón no va a caber odio, tengo dos personitas por quien mas preocuparme, así que dios les de el perdón divino, y porque no también, quedan perdonados de mi parte”, dijo en su domicilio donde se lleva a cabo la despedida de la periodista tras haber sido localizada sin vida.

Ramírez afirmó que hasta el momento las autoridades han estado trabajando y eso permitió la localización de los restos de su hija, por lo que ahora tendrá un lugar donde podrá despedirse y recordarla.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad el pasado 2 junio en su vivienda en Nanchital, al sur del estado de Veracruz. Ella permaneció sin localizar hasta que el pasado viernes la Fiscalía General del Estado informó que fueron hallados sus restos a los que se les practicaron los análisis forenses.

“Darle las gracias a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía General de la República, gracias a Dios también, porque sin él no se habría encontrado, no como yo quería que apareciera mi hija pero pues ahora tendré un lugar a donde llevarle flores”, señaló su mamá, quien dijo que durante varias semanas vivió el dolor de las madres buscadoras.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de la periodista Roxana Guzmán a mediados de junio, días después de que fuera secuestrada y desaparecida.

Por el caso fueron detenidos Jorge Iván ‘N’, alias ‘Delta 1’, así como José del Carmen ‘N’, alias ‘Delta 7’ y su pareja, Karen, así como cuatro policías presuntamente ligados a la desaparición.