Cuauhtémoc Blanco denuncia agresiones contra su familia rumbo al partido de la Selección Mexicana

El exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, rompió el silencio tras la difusión de diversos videos en redes sociales que capturaron momentos de tensión durante su traslado al partido de la Selección Mexicana de Fútbol en la capital del país.

A través de un pronunciamiento oficial dirigido a la opinión pública, el exfutbolista denunció haber sido víctima de un acto de “hostigamiento y violencia” que puso en riesgo la integridad física de su esposa, hijos y otros familiares que lo acompañaban.

El exmandatario estatal fue enfático al señalar que, si bien respeta la libertad de expresión, las acciones registradas el pasado domingo rebasaron los límites de la protesta pacífica para convertirse en una agresión directa y violenta contra civiles ajenos a cualquier disputa de índole política.

De acuerdo con el testimonio compartido por Blanco, el incidente escaló rápidamente cuando un grupo de personas interceptó el vehículo particular en el que viajaba.

Manifestantes vandalizaron camioneta de Cuauhtémoc Blanco

Los manifestantes rodearon la camioneta de Cuauhtémoc Blanco, bloqueando por completo las vías de tránsito y comenzando a golpear la carrocería del automotor, lo que generó un ambiente de alta peligrosidad y pánico al interior del mismo.

El momento de mayor tensión, detalló el legislador, ocurrió cuando su esposa comenzó a grabar los acontecimientos con su teléfono celular para dejar constancia del asedio:

“Mientras mi esposa documentaba lo que estaba sucediendo con su teléfono celular, una persona golpeó violentamente el dispositivo contra el cristal del vehículo, agrediéndola y poniendo en riesgo la integridad de quienes nos encontrábamos al interior”, expuso Blanco en el documento.

Ante las versiones que circularon en diversas plataformas digitales que sugerían una presunta confrontación bilateral, Cuauhtémoc Blanco negó categóricamente haber iniciado o participado en alguna agresión física o verbal en contra de los civiles. Afirmó que su conducta se limitó a resguardar la seguridad de sus acompañantes y buscar una ruta de evacuación segura.

‘Mi prioridad fue proteger a mi familia’, dice Cuauhtémoc Blanco

“Quiero ser categórico: en ningún momento agredí a persona alguna. Mi única prioridad fue proteger a mi familia y salir del lugar de forma segura. Cualquier padre de familia habría actuado de la misma manera ante una situación que comprometía la seguridad de sus seres queridos”, manifestó el exseleccionado nacional, argumentando que el rol de protector familiar justifica las maniobras realizadas para abandonar la zona de conflicto.

El político lamentó que un espacio diseñado para el esparcimiento social, la sana convivencia y el disfrute de la afición mexicana se haya convertido en el escenario de actos vandálicos e intimidatorios.

Además, sentenció de forma tajante que la libre manifestación de ideas nunca debe ser utilizada como “pretexto para intimidar, acosar o ejercer violencia”, especialmente cuando se vulnera la tranquilidad de mujeres, niñas y niños.

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco hizo un llamado generalizado a la cordura institucional y social, recordando que en un auténtico Estado de Derecho la seguridad de la ciudadanía debe anteponerse a cualquier encono ideológico o partidista.

“Las diferencias de opinión siempre tendrán cabida en una democracia; la violencia, nunca”, concluyó el comunicado, reiterando su disposición al diálogo y a la legalidad como las únicas vías legítimas para dirimir controversias en el país.