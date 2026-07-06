Ladrón con playera del ‘Tri’ y una pasajera en el cofre: Tabasco vuelve a regalar personajes virales

En dos incidentes aislados, un sujeto acudió a realizar un robo con su playera de la Selección Mexicana, mientras que una mujer intentó cobrar a un taxista y este manejó con ella en el cofre.

Tabasco volvió a convertirse este fin de semana en escenario de dos episodios tan insólitos como virales, protagonizados por personajes que rápidamente acapararon la atención de los usuarios de redes sociales por lo inusual de sus acciones.

El primero de los casos ocurrió en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Villahermosa, donde un sujeto que vestía la camiseta de la Selección Mexicana, junto con dos cómplices, irrumpió en una vivienda para cometer un robo. Al parecer, antes de disfrutar el partido de México contra Inglaterra, primero fue a apoderarse de lo que no era suyo.

La denuncia fue realizada por Edgar Esquinca, exdirector de Obras y Servicios Municipales de Huimanguillo, quien difundió un video de aproximadamente 20 segundos captado por cámaras de vigilancia.

En las imágenes se observa a los tres individuos revisando apresuradamente los cajones de diversos muebles, aparentemente en una oficina, en busca de objetos de valor. Los tres portaban guantes negros para evitar dejar huellas dactilares.

Aunque dos de los presuntos delincuentes intentaron ocultar su identidad con gorras, el tercero, quien llevaba la playera del Tricolor, realizó el robo con el rostro completamente descubierto, lo que facilitó su identificación.

La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde el afectado solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita ubicar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado el monto de lo robado.

Taxista maneja con una mujer sobre cofre del auto en Tabasco

Además de ese, otro video captó la atención de los internautas. En esta ocasión, un taxista fue grabado mientras avanzaba con una mujer sobre el cofre de la unidad, presuntamente para evitar los reclamos que ella le hacía.

El incidente ocurrió sobre la avenida Gregorio Méndez, en la colonia Tamulté de las Barrancas, desde las inmediaciones del parque hasta rebasar la iglesia del Señor de Tamulté y Gran Poder.

De acuerdo con versiones de testigos difundidas en redes sociales, la mujer intentó impedir que el conductor se retirara para exigirle el pago de una deuda de 12 mil pesos relacionada con vales de zapato.

Sin embargo, el chofer presuntamente se negó al considerar excesivos los intereses, que, según los señalamientos, ascendían al 200 por ciento, y decidió continuar su marcha con la mujer aferrada al vehículo.

Usuarios de redes sociales aseguraron que elementos de la Policía Estatal intervinieron posteriormente para evitar que la situación escalara.