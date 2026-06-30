Profepa asegura 10 guacamayas y 9 loros en ranchería de Cunduacán, Tabasco

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró a 19 ejemplares, entre guacamayas y loros de diversas especies consideradas endémicas y en peligro de extinción, que se encontraban en una ranchería del municipio de Cunduacán, Tabasco.

Las aves recuperadas por Profepa están sujetas a protección especial debido a su condición.

El organismo informó que, como parte de sus acciones para detectar y combatir el tráfico de vida silvestre, su personal de Tabasco realizó operativos de vigilancia en diversas comunidades en los municipios de Centro y Cunduacán, durante los cuales se realizó una visita de inspección en una ranchería.

La autoridad indicó que en este lugar perteneciente a este municipio, se encontró una jaula que contenía a 19 ejemplares de psitácidos: diez guacamayas rojas (Ara macao), un loro cabeza azul (Amazona farinosa), cuatro loros cabezas amarillas (Amazona oratix) y cuatro loros cachetes amarillos (Amazona autumnalis).

Al momento de la inspección de las aves, los 19 loros y guacamayas se encontraban en aparentes buenas condiciones. Según la autoridad, el “visitado” no presentó documentos para acreditar la legal procedencia de las especies, por lo que se realizó el aseguramiento precautorio de los ejemplares.

¿Cuál es la sanción por poseer animales en peligro de extinción?

En México, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, es una infracción poseer ejemplares de la vida silvestre fuera de su hábitat natural sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia.

Asimismo, el artículo 420 del Código Penal Federal establece una pena de entre uno a nueve años de prisión para la persona que posea o acopie algún ejemplar considerado como endémico, amenazado, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por tratados internacionales de los que México sea parte.

Tal sería el caso de las aves halladas en la ranchería de Cunduacán.

“Tanto la guacamaya roja, como el loro cabeza amarilla y el loro cabeza azul, se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-0599-Semarnat-2010 en la categoría ‘Peligro de Extinción’, mientras que el loro cachete amarillo se encuentra enlistado en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”, apunta la Profepa.

La Profepa no informó sobre detenciones de las personas presuntamente implicadas en este caso, pero afirmó que continuará trabajando para combatir el tráfico de la vida silvestre.