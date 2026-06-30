Activan 2 alertas en CDMX por lluvia HOY 30 de junio: ¿Qué tan fuerte lloverá en el México vs. Ecuador?

Así estará el clima en CDMX este martes 30 de junio. (Foto: Cuartoscuro)

Los aficionados que planean festejar o ir al partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México deberán tomar precauciones, ya que las autoridades capitalinas activaron doble alerta por lluvias fuertes e intensas en distintas zonas de la CDMX para este martes 30 de junio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas naranja y amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes durante la mañana de este martes, lo que complicará la movilidad de miles de aficionados que seguirán el partido de la Selección Mexicana.

La Alerta Naranja se activó por la intensificación de lluvias fuertes en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, donde se prevén precipitaciones de mayor intensidad entre las 07:00 y las 10:00 horas de este martes.

Mientras que la Alerta Amarilla fue activada para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, también vigente de las 07:00 a las 10:00 horas, debido a la posibilidad de lluvias fuertes y encharcamientos.

Aunque las alertas corresponden a las primeras horas del día, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las precipitaciones podrían extenderse o reactivarse durante la tarde y noche.

¿Cuál es el pronóstico del clima para CDMX durante la tarde de HOY 30 de junio?

El pronóstico para la tarde de este martes 30 de junio contempla un ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y lluvias fuertes puntuales en CDMX, acompañadas de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, el pronóstico indica lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros acumulados en 24 horas tanto en la Ciudad de México como en zonas del norte y occidente del Estado de México

Asimismo, se esperan rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, mientras que la temperatura máxima en la capital alcanzará los 24 grados Celsius y la mínima rondará los 14 grados.

La SGIRPC exhortó a la población a portar paraguas o impermeable, retirar la basura de coladeras cercanas a sus domicilios y evitar transitar por zonas con encharcamientos o corrientes de agua para prevenir accidentes.