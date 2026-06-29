Saquen (antes) las chelas: CDMX reactiva la Ley Seca para el partido México vs. Ecuador

México jugará el martes 30 de junio contra Ecuador como parte de los partidos de la ronda de dieciseisavos del Mundial. Si gana, volverá a jugar en el Estadio Azteca.

El Gobierno de la Ciudad de México repetirá la Ley Seca en colonias cercanas a Paseo de la Reforma y alrededor del Zócalo, esta vez por el partido entre México y Ecuador.

La Ley Seca comenzará a las 3 de la tarde del martes 30 de junio y se extenderá hasta las 7 de la mañana del miércoles 1 de julio, explicó César Cravioto, secretario de Gobierno.

El Gobierno de Clara Brugada también adelantó que habrá un despliegue operativo con más de 15 mil mujeres y hombres policías, tanto para el Estadio Ciudad de México como en el FIFA Fan Fest del Zócalo.

3 mil 300 elementos será desplegados en la Plaza de la Constitución, quienes estarán a cargo de tres cinturones de seguridad para la revisión de bolsas, bultos y objetos voluminosos, esto para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos que pongan en riesgo la integridad de los asistantes.

¿En qué zonas de la CDMX se aplicará la Ley Seca?

César Cravioto dijo que el Gobierno capitalino repetirá las medidas del decreto aplicado el pasado miércoles 24 de junio por el partido entre México y Chequia.

Esto quiere decir que la prohibición contra la venta de bebidas alcohólicas estará activa en las siguientes colonias de la alcaldía Cuauhtémoc:

Centro.

Tabacalera.

Juárez.

San Rafael.

Cuauhtémoc.

Alrededor de 800 mil personas festejaron el triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia el pasado miércoles 24 de junio. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib)

La Ley Seca también será implementada en el llamado Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México, que incluye:

El Zócalo donde está el FIFA Fan Fest.

La explanada del Palacio de Bellas Artes.

La Alameda Central.

Plaza de Santo Domingo.

Las calles Donceles, Tacuba, 5 de mayo y Madero.

“Hacemos el llamado sobre el alcohol para celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que generen riesgos para la salud", pidió Clara Brugada, jefa de Gobierno.

César Cravioto añadió que por la aplicación de la Ley Seca durante los partidos de la Selección Mexicana se han destruido 40 mil latas de cerveza y 500 botellas de alcohol. Además, 30 revendedores fueron remitidos ante el juez cívico.

México contra Ecuador: Esto es lo que debes saber

Tras firmar su primer paso perfecto en la historia de los Mundiales tras victorias contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, México se enfrentará a Ecuador, uno de los mejores terceros lugares del Mundial 2026.

El cuadro ecuatoriano, que calificó a la Copa del Mundo como el segundo mejor equipo de la Conmebol, consiguió su pase a la ronda de los dieciseisavos tras una dramática victoria de 2-1 ante Alemania.

Estos son los detalles del partido México contra Ecuador:

Fecha: Martes 30 de junio.

Martes 30 de junio. Hora: 7 de la tarde.

7 de la tarde. Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México.

Estadio Azteca, Ciudad de México. Canal: TV Azteca, ViX, Canal 5, Nu9ve, TUDN.

La jefa de Gobierno advirtió que de acuerdo con los pronósticos, se espera que la tarde del martes 30 de junio sea muy lluviosa en la CDMX.

Si México vence a Ecuador, su siguiente partido sería el 5 de julio en el Estadio Azteca ante el ganador de la llave entre Inglaterra, primer lugar del Grupo L, y la República Demócratica del Congo, que se calificó como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

El encuentro del próximo domingo en el Estadio CDMX será el último partido del Mundial 2026 en México. Después de ese, todos los cruces se celebrarán solamente en estadios de EU.