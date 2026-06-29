¡Qué no te multen! Desde el 1 de julio deberán emplacar en CDMX los scooters y bicis eléctricas

Los vehículos eléctricos personales de mayor velocidad, como algunos scooters, deberán contar con placas y licencia para circular.

¡Se acabó el tiempo! A partir del próximo miércoles 1 de julio será obligatorio que los scooters, bicis o motos eléctricas porten placas para circular en la Ciudad de México.

A partir de la fecha mencionada inicia el nuevo esquema para el emplacamiento de este tipo de vehículos como parte de la medida de las autoridades capitalinas para regular su uso.

Además de las placas, quienes utilicen motos y bicis eléctricas también deberán presentar licencia de conducir y usar casco obligatorio.

La medida aplica para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, conocidos como VEMEPE y que tienen las siguientes características:

Superan los 25 kilómetros por hora de velocidad máxima.

de velocidad máxima. Tienen motores con potencia de 250 watts y hasta 1 kilowatt.

¿Qué requisitos deberán cumplir los dueños de scooters eléctricos?

Si manejas una moto, scooter o bici eléctrica tendrás que cumplir con los siguientes requisitos para poder circular:

Placas y tarjeta de circulación.

y tarjeta de circulación. Licencia para conducir.

Distintivo de movilidad eléctrica .

. Equipo de seguridad visible.

El registro empieza a partir del próximo 1 de julio y la fecha límite para realizar el trámite de las placas sea hasta el 20 de noviembre, por lo que los scooters nuevos tendrán que registrarlos a partir de la compra.

La Secretaría de Movilidad realizará operativos con amonestaciones para quienes, en septiembre, no porten sus placas ni distintivo.

Mientras que las multas económicas se prevé que inicien a partir del 20 de noviembre, tras haber concluido el periodo de regularización.

¿Por qué se emplacará a los scooters eléctricos? Esto dijo el Gobierno de la CDMX

El Secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García, recordó que el objetivo de la modificación constitucional es, “cuidar la seguridad de quienes comparten la calle con los vehículos” y aseveró que aquellos que incumplan, “podrán ser multados”.

“Debemos tener la regulación precisa, establecer una licencia y una placa para estos vehículos para antes de terminar el año, se deberán analizar las categorías y establecer el rango en el que entran”, apuntó el funcionario.

García Nieto reiteró que la reforma establece que la medida aplica para los transportes que rebasen los 205 watts, “porque su potencia puede ser un peligro” y hasta el momento se tienen ubicados 100 tipos diferentes de vehículos eléctricos.

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que el proceso para el emplacamiento de scooters, bicis y motos eléctricas se realizará en las páginas oficiales de la dependencia y de la Secretaría de Movilidad.

*Con información de Quadratín