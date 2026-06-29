Marruecos y Alemania buscan boleto a octavos: ¿Dónde y a qué hora ver partidos del Mundial HOY 29 de junio?

Los partidos del Mundial para el 29 de junio son tres, donde equipos como Brasil y Alemania regresan a las canchas. (Fotoarte El Financiero/EFE)

¡Comienza la pelea por un lugar en los octavos de final! Brasil, Alemania y Países Bajos vuelven a la actividad este lunes en una jornada clave de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde un solo error puede significar la eliminación.

La fase de vencer o despedirte de la competencia comenzó con el triunfo de Canadá sobre Sudáfrica, resultado que convirtió al conjunto de la Hoja de Maple en el primer clasificado a los octavos.

Ahora, este 29 de junio, seis selecciones buscarán mantener vivo el sueño mundialista, incluido el atractivo duelo entre Marruecos y Países Bajos, el cuarto y último partido de la Copa del Mundo en el Estadio Monterrey.

Brasil busca su pase a octavos de final del Mundial contra Japón. (Foto: EFE) (Alberto Boal/EFE)

Mundial 2026 HOY EN VIVO: Fechas, horarios, partidos, sedes y resultados de los dieciseisavos

La actividad de este lunes inicia con el enfrentamiento entre Brasil y Japón y concluirá con el choque entre Marruecos y Países Bajos, uno de los encuentros más esperados de esta ronda eliminatoria.

Brasil pone a prueba su candidatura al título frente a un disciplinado Japón

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, inicia su camino en la fase de dieciseisavos del Mundial 2026 con un compromiso frente a Japón en el NRG Stadium de Houston, Texas.

La Canarinha parte como favorita por su historia y talento individual, aunque enfrente tendrá a un conjunto japonés caracterizado por su orden táctico, intensidad y calidad técnica, factores que buscarán frenar las aspiraciones del pentacampeón del mundo.

Alemania y Paraguay buscan despejar dudas en un duelo sin margen de error

Alemania y Paraguay llegan a los dieciseisavos de final con más interrogantes que certezas, luego de una fase de grupos en la que ambos dejaron sensaciones encontradas.

El encuentro, programado en el estadio de Foxborough, Massachusetts, representa una oportunidad para reivindicarse y seguir con vida en el Mundial 2026, donde la Mannschaft perdió ante Ecuador en la fase de grupos. Además, la Albirroja contará nuevamente con Miguel Almirón, uno de sus principales referentes ofensivos.

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Munich y de la selección alemana, juega la que podría ser su última Copa del Mundo. (Foto: EFE/EPA/ANNA SZILAGYI) (ANNA SZILAGYI/EFE)

Marruecos y Países Bajos protagonizan uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos

El Estadio Monterrey será escenario de uno de los partidos de la Copa del Mundo más esperados de esta ronda cuando Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, se enfrente a Países Bajos por un boleto a los octavos de final.

Ambas selecciones llegan con argumentos para aspirar al campeonato, por lo que se espera un duelo de alta intensidad entre dos equipos que han mostrado solidez tanto en defensa como en ataque.

¿Quiénes son los clasificados a octavos de final del Mundial hasta el momento?

Hasta ahora, Canadá es la única selección que aseguró su lugar en los octavos de final tras imponerse a Sudáfrica en el arranque de la fase eliminatoria.

El conjunto de la Concacaf, que avanzó como segundo de su grupo después de caer ante Suiza, tuvo que disputar su compromiso fuera de casa para mantenerse con vida en el torneo.

Durante el encuentro, ambos equipos generaron oportunidades, aunque ninguna logró romper el empate. Cuando el tiempo reglamentario parecía agotarse, Stephen Eustaquio apareció al minuto 90+2 para conectar un disparo ajustado al poste derecho del arquero sudafricano y firmar el gol que selló la clasificación canadiense.