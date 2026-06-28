Samuel García anuncia cerveza gratis para último partido del Mundial en Monterrey: ¿Dónde entregan la chela?

Samuel García anunció detalles de la entrega de cerveza gratis en Monterrey. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Samuel García anunció la entrega de cerveza y comida gratis para que los aficionados disfruten del encuentro entre Países Bajos y Marruecos, el último partido de la Copa del Mundo en el Estadio Monterrey.

El gobernador de Nuevo León reveló los puntos donde se regala cerveza para acompañar no solo este encuentro, sino también el resto de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final.

Mientras que en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX se prohibió el consumo de alcohol para mantener una convivencia familiar, en Monterrey incluso se entrega ‘chela’ de distintas marcas, además de cerveza sin alcohol.

Países Bajos visita México para su encuentro de dieciseisavos. (Foto: EFE) (ALBERT PENA/EFE)

¿Cuándo van a regalar cerveza en Monterrey?

De acuerdo con un video compartido por Samuel García en redes sociales, la entrega de cerveza y comida comienza este domingo 28 de junio para acompañar los conciertos gratuitos y continuará el lunes 29 de junio, día del partido entre Marruecos y Países Bajos.

“Les tengo una gran noticia para cerrar con broche de oro el último partido del Mundial en Nuevo León”, informó el mandatario.

¿Dónde van a regalar cerveza para el partido del Mundial en Monterrey?

El gobernador de Nuevo León detalló que serán tres los puntos donde los aficionados podrán acudir para recibir una cerveza antes y durante el encuentro entre Marruecos y Países Bajos, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los lugares donde habrá entrega de cerveza y comida son:

FIFA Fan Fest de Monterrey, ubicado en el Parque Fundidora.

Macroplaza.

Nuevo Parque del Agua.

El político no reveló los horarios en los que se entregarán las bebidas ni los alimentos; sin embargo, adelantó que también habrá tacos de cabrito.

Hakimi lidera a Marruecos en la búsqueda del boleto a octavos de final del Mundial 2026. (Foto: EFE) (GREG M. COOPER/EFE)

¿A qué hora y dónde ver el partido de Marruecos vs. Países Bajos?

Marruecos y Países Bajos se enfrentan este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey por un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El partido comenzará a las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México).

Las opciones para verlo EN VIVO son:

Azteca 7.

Canal 5.

TUDN.

ViX Premium.

También puedes disfrutar el encuentro en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México o en las pantallas instaladas sobre Paseo de la Reforma y en el Monumento a la Revolución.

El ganador de este compromiso se enfrentará a Canadá, primer equipo clasificado a los cuartos de final del Mundial.

¿Cuáles son los partidos del Mundial para el lunes 29 de junio de 2026?

La actividad del lunes 29 de junio contempla tres partidos de los dieciseisavos de final, en los que se definirán nuevos clasificados a los cuartos de final.

Estos son los encuentros programados:

Brasil vs. Japón | 11:00 a.m. | Estadio Houston | Transmisión: ViX.

Alemania vs. Paraguay | 2:30 p.m. | Estadio Boston | Transmisión: ViX.

Marruecos vs. Países Bajos | 7:00 p.m. | Estadio Monterrey | Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.

El jugador Vinicius Junior es uno de los referentes de Brasil en el Mundial 2026. (Foto: EFE/ Ángel Colmenares)

¿Qué partidos del Mundial 2026 faltan por jugarse en México?

Después del encuentro entre Marruecos y Países Bajos en Monterrey, solo restarán dos partidos de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.

Ambos se disputarán en el Estadio Ciudad de México. El primero será el duelo entre México y Ecuador, programado para el martes 30 de junio.

El segundo corresponde a los cuartos de final y enfrentará al ganador del partido 79 (México vs. Ecuador) contra el vencedor del partido 80 (Inglaterra vs. República Democrática del Congo), el próximo 5 de julio a las 6:00 p.m.