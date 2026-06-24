Samuel García ‘planta’ al Congreso de NL: Envía escrito y pide suspender juicio político en su contra

La Comisión Anticorrupción del Congreso local comenzó la revisión de la respuesta presentada por el gobernador Samuel García. (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ‘dejó plantado’ el martes al Congreso estatal, en donde debía presentarse por el juicio político que comenzó en días pasados en su contra por presunta triangulación de recursos.

En su lugar, el mandatario estatal presentó por escrito su respuesta dentro del procedimiento de juicio político que se sigue en su contra en el Congreso local, informó la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores.

La Comisión Anticorrupción del Congreso local comenzó la revisión de la respuesta presentada por el gobernador Samuel García Sepúlveda dentro del procedimiento de juicio político que enfrenta en Nuevo León.

El documento, integrado por 248 páginas, fue entregado por el Ejecutivo estatal dentro del plazo legal establecido y ya se encuentra bajo análisis de los legisladores.

Ante ello, la comisión se declaró en sesión permanente para dar continuidad al expediente y avanzar en la etapa de evaluación de la defensa.

La presidenta del órgano legislativo, Armida Serrato, informó que la próxima reunión de trabajo será pública y se realizará el 26 de junio.

Precisó que parte del contenido permanecerá reservado debido a la presencia de información confidencial y datos personales incluidos en el expediente.

¿Qué dice Samuel García sobre el juicio político en su contra?

En su contestación, el gobernador Samuel García sostuvo que la comisión no tendría competencia para conocer el caso, al considerar que el proceso invade atribuciones constitucionales.

Según la presidenta de la Comisión Anticorrupción, una parte importante de los argumentos contenidos en el documento se centra en cuestionar la competencia tanto del Congreso local como de la propia comisión para conocer y sustanciar el caso.

Dentro de su escrito también solicitó la designación de un defensor de oficio al no haber acreditado representación legal particular.

Sin embargo, la presidencia de la comisión consideró que el mandatario está en posibilidad de contratar defensa privada, por lo que la petición será evaluada conforme al procedimiento.

Además del análisis jurídico, los diputados contemplan abrir nuevas líneas de investigación y requerir información adicional a empresas relacionadas con el caso.

¿Quién promovió el juicio político contra Samuel García?

El proceso fue promovido por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, y, de mantenerse el calendario previsto, podría entrar en una fase decisiva durante agosto.

Como parte de la ruta legislativa, la Comisión Anticorrupción aprobó convocar a una nueva sesión para el próximo viernes 26 de junio a las 9:30 horas, en la que se prevé votar el inicio formal de las investigaciones y diligencias correspondientes.

Con información de Quadratín